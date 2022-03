Kuurns CD&V-voorzitter Etienne Vancoppenolle (63) onverwacht overleden

Etienne Vancoppenolle, lokaal CD&V-voorzitter en cruciale pion binnen de partij in Kuurne, is donderdag plots overleden. Begin jaren 2000 hield hij samen met huidig burgemeester Francis Benoit en wijlen Peter Vanneste de Kuurnse CVP-afdeling opnieuw boven de doopfont. “Dit is een enorme klap”, klinkt het bij goede vriend Francis Benoit. “We verliezen een strateeg, gids, coach en vooral pracht van een mens.”

Totaal onverwacht is donderdag Kuurnenaar Etienne Vancoppenolle op 63-jarige leeftijd overleden. De zestiger was al sinds begin jaren 2000 voorzitter van de lokale CVP- en later CD&V-afdeling. Als lid van die partij zetelde hij zowel als gemeenteraadslid als lid van de OCMW-raad in Kuurne. Verder was hij ook voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Gift Eigen Hulp waar hij de grote nieuwbouw- en renovatieprojecten Spijker en Schardauw, Vlastuin en Nieuwenhuyse mee vorm gaf. Daarnaast runde hij zijn eigen architectenbureau Arduenna in de Kerkstraat in Kuurne, was hij secretaris van NV De Middenstand en was hij een tijdlang voorzitter van Unizo.

Zowel binnen de eigen partij als daarbuiten wordt geschokt en verslagen gereageerd op het overlijden van Etienne. “Mijn raadgever, mijn vriend. Ik ben er kapot van”, getuigt Francis Benoit, huidig burgemeester en partijgenoot van Vancoppenolle. “Ik heb Etienne leren kennen, eind jaren negentig, toen hij samen met wijlen Peter Vanneste en ikzelf erin slaagde om opnieuw een CVP Kuurne op te richten. We brachten toen Visie en Kartel samen. Hij als grote bezieler, als de man met de plannen voor de toekomst. Elke verkiezing, elke bestuursperiode was Etienne er als voorzitter bij. Recent nog werd hij opnieuw verkozen en toonde hij zich klaar voor een nieuwe termijn.”

Voor CD&V Kuurne gold Etienne Vancoppenolle als de inspirator. “We belden zo goed als dagelijks met elkaar. Hij was zoveel meer dan een maat voor me. Dit is een enorme klap, op politiek maar nog meer op persoonlijk vlak”, aldus Francis Benoit nog. “We verliezen een strateeg, een gids maar vooral een pracht van een mens. Vorige week vrijdag waren we nog samen op café, dinsdagavond stonden we nog samen op Mardi Gras. We maakten nog plannen voor wat zou komen. Ik zeg het: het is een enorm schok. We zullen Etienne in Kuurne ontzettend hard missen.”

Etienne Vancoppenolle leefde gescheiden van Ann Vanmarcke. Hij laat twee dochters en vier kleinkinderen na. Wanneer de uitvaartplechtigheid plaatsvindt, is nog niet duidelijk.