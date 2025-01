Kuurns burgemeester Francis Benoit legt voor derde keer eed af bij gouverneur

Vandaag heeft Francis Benoit officieel de eed afgelegd voor zijn derde termijn als burgemeester van Kuurne. De eedaflegging vond plaats onder toezicht van gouverneur Carl Decaluwé, die de benoeming bekrachtigde na advies van de procureur-generaal en de Vlaamse regering.

Francis Benoit neemt hiermee zijn positie in als de derde burgemeester in de provincie, na die van Brugge en Beernem, die zijn ambt officieel heeft aanvaard door de eed af te leggen bij de gouverneur.

Heilige drievuldigheid

In een reactie op zijn herverkiezing benadrukte Benoit het belang van teamwerk: “De derde keer deze eedaflegging doen, is een hele eer. Ook voor de gouverneur is het de derde keer dat hij bij alle burgemeesters de eed aflegt. En ik ben de derde in rij van onze provincie. Alle goede dingen bestaan uit drie (lacht)!”

“Ik ben burgemeester samen met een hele ploeg die houdt van de gemeente. Burgemeester ben je nooit alleen, maar dat ben je samen met velen, in goede en kwade dagen is de job altijd even boeiend. De derde keer blijven we vernieuwen, maar ondertussen word ik wijzer en kan ik beter relativeren.”