Kurt Windels is tien jaar burgemeester van Ingelmunster: “Graag nog een extra termijn”

In december 2012 legde Kurt Windels de eed af als burgemeester bij gouverneur Carl Decaluwé in Brugge. Vanaf januari 2013 werd hij burgemeester voor de meerderheidspartij De Brug/N-VA & Open VLD. Deze maand staat hij al tien jaar aan het roer van de Brigandsgemeente. Na een woelige beginperiode werd het nieuwe bestuur geprezen door de dorpsgenoten. Tijdens de verkiezingen van 14 oktober 2018 behaalde de burgemeester maar liefst 3.145 voorkeurstemmen.

Kurt (48) is getrouwd met Ina Cool, papa van de vijftienjarige tweeling Bob en Rien. Het gezin woont in de Spoorwegstraat. Vooraleer hij burgemeester werd, deed hij al twee keer mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Op 14 oktober 2012 behaalde hij 1.519 voorkeurstemmen en dat waren er 32 meer dan Yves Vercruysse van CD&V.

Toen behaalde je met De Brug/N-VA & Open VLD de meerderheid, nadat Enigo Vandendriessche van SP.A zich bij jullie aansloot. Hoe beleefde je die eerste weken?

“Ik sliep drie dagen niet. We voelden de weken ervoor dat er misschien iets mogelijk was en we behaalden samen met de SP.A de meerderheid. Toen ik die bewuste verkiezingsavond naar huis ging, was de enige zekerheid dat ik zes jaar burgemeester mocht zijn, maar verder waren het allemaal onduidelijkheden: wie worden de schepenen, wie zou wat doen, hoe zouden we het thuis regelen met de brandstoffenhandel… Eén zekerheid en 100 onzekerheden. De maandag erna was heel bijzonder. Ik was moe, het was gelukt, maar ik heb het heel emotioneel beleefd. Ik heb die dag veel geweend. Maar ik heb mij wel vlug herpakt.” (lacht)

De eerste jaren volgden er veel protesten. Hoe ging je daarmee om, samen met het schepencollege?

“Dat was een heel moeilijke periode. We begonnen allemaal met nul minuten politieke ervaring. Er zaten wel al mensen in de gemeenteraad, maar niemand van de nieuwe meerderheid zat al in een college. We moesten ook de ambtenaren leren kennen. Dat waren voor ons allemaal nieuwe mensen. Er moesten ingrepen gebeuren door ongeacht wie er dan de meerderheid had, maar die ingrepen moesten wél gebeuren. Die ingrepen werden enorm gepolitiseerd. Ik geef toe: we moesten aan bepaalde mensen geen leuke boodschappen geven en we hebben mensen pijn gedaan. We waren hier echter om te besturen. Zes jaar later reageerde de kiezer er toch positief op.”

“Qua patrimonium voorzagen we nieuwe jeugdlokalen, Villa Max, een nieuwe brug die al in de pipeline zat, er komt een nieuwe sporthal en nog veel groene ingrepen, onder meer aan De Fagot… Maar wat het tofste is dat Ingelmunster méér Ingelmunster is geworden. We hebben het merk Ingelmunster uitgebouwd. Het gemeenschapsgevoel is zo belangrijk. De mensen moet je buiten bij elkaar krijgen. Ik wil dat de inwoners trots zijn op hun gemeente, dat ze er graag wonen.”

“Fusioneren? Zeker niet in 2024, misschien in 2030, maar met wie is ook nog onzeker”

Waarvoor vloekte je wel eens innerlijk? Wat lukte er niet?

“Waar we collectief op hebben gevloekt, is dat we het cultuurhuis on hold moesten zetten. De budgetten waren er, maar door omstandigheden waar we geen vat op hebben, moesten we dat annuleren. De cultuursector is al 40 jaar vragende partij voor een deftige infrastructuur. We kozen voor een sporthal wegens het acute plaatsgebrek. Wie de volgende keer ook aan zet is: ik hoop dat het cultuurhuis er komt.”

Wat heeft je geraakt? Het verlies van echte vriendschappen?

“De mensen waar ik 20 jaar geleden mee bevriend was, zijn nog altijd mijn vrienden. Ik denk dat dit wel het belangrijkste is, dat ik die vrienden niet kwijt ben. Maar we zijn hier in de eerste plaats om Ingelmunster te besturen, niet om ons ego te strelen, om plezier te maken. Soms heb je binnen de groep wel eens meningsverschillen en dat is logisch. Er moeten dan bepaalde beslissingen worden genomen. Als dat ten koste is van mensen die dat niet zien zitten en er niet meer willen aan mee werken, dan is dat zo.”

Ze zeggen vaak ‘Kurt Windels is een feestburgemeester’. Hij laat zijn volk feesten en zo blijft hij populair. Correct?

“Wie alleen feestjes geeft en geen beleid voert, valt door de mand. Ik vind het wel belangrijk dat de mensen samenkomen: van een straatfeest tot iets op de markt. Als je elkaar niet kent, doe je niets voor elkaar. Mijn kinderen vinden het een leuke titel: feestburgemeester! Als het er thuis plezant aan toe gaat, dan zeggen ze hier is de feestburgemeester!”

Ik ben er zeker van dat je in oktober 2024 opnieuw de lijst zal trekken, maar ik hoorde al fluisteren dat je misschien toch zal kiezen voor de immobiliënsector. Juist?

“Ik denk wél dat ik die lijst zal trekken, maar we hebben dat binnen de partij nog niet vastgelegd. Het hoofdstuk immobiliën was mijn plan B voor na de verkiezingen van 2018. Ik had geen vangnet. We verkochten immers onze brandstoffenhandel. Ik begon in 2016 aan een opleiding van vastgoedmakelaar. Na de verkiezingen van 2018 – toen zat ik al enkele maanden in m’n derde jaar – ben ik ermee gestopt, omdat ik weer burgemeester werd. In oktober 2024 heb ik opnieuw geen vangnet, maar we zullen wel werk vinden, indien dat nodig is.”

Voor uw ploeg zullen het in oktober 2024 gemakkelijke verkiezingen worden. Welke kopman kan de oppositie immers naar voor schuiven? Uw derde termijn is dus een feit.

“Ik ga mijn vijfde verkiezingen meemaken en we gingen al vier keer vooruit. Op een bepaald moment bereik je wel een plafond. Het zullen wel andere verkiezingen zijn, zonder stemplicht. Zullen de kiezers nog opdagen? Verkiezingen voor de gemeente zijn echter nog anders, want je kent altijd wel iemand die op de lijst staat. Ga je met een zelfvoldaan gevoel naar de verkiezingen, dan kan je klappen krijgen. We moeten vooral hard blijven werken. Gemakkelijke verkiezingen? Ik durf dat nog niet zeggen. Maar als het lukt wil ik nog eens zes jaar burgemeester zijn.”

Wanneer zal Ingelmunster met een stad of gemeente fusioneren?

“Dat moet altijd gebeuren met de gemeenteraadsverkiezingen, maar wij doen dat niet in 2024. Misschien in 2030, maar de Vlaamse Regering zal de spelregels bepalen. Met 20.000 of 40.000 inwoners? Met 20.000 hebben we rond ons meer partners dan met 40.000 inwoners. Staan we het dichtst bij Oostrozebeke, Hulste of Meulebeke? Praten met Izegem? Uiteraard, we kennen elkaar, net zoals ik met de burgemeester van Meulebeke al sprak. Mensen die aan de Lenteakker wonen, hebben affiniteit met Meulebeke. Bepaalde delen van Ingelmunster hebben meer binding met Meulebeke, andere meer met Izegem. Check maar hoeveel mensen er ’s morgens naar Izegem rijden. Is dat onze natuurlijke partner? Misschien wel, misschien niet. De toekomst zal het uitwijzen.”