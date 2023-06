Kurt Ravyts keert in 2024 terug met Vlaams Belang-lijst: “Ik wil mij op lokaal vlak constructief opstellen”

Inzettend op de provincieraad, liet Kurt Ravyts in 2018 verstek gaan voor de gemeenteraadsverkiezingen. Maar in mei ’19 werd hij voor Vlaams Belang verkozen in de Kamer en zegde hij de provincieraad dan toch vaarwel. Dat hij volgend jaar wél weer lokaal opkomt, is mee ingegeven door de peilingen. “Vlaams Belang zit immers al geruime tijd in de lift”, aldus Ravyts.

Ook in 2012 zag het er lang naar uit dat de lokale verkiezingen voor Lijst Burgemeester een formaliteit zouden worden. Maar toen kwam Ravyts op de valreep met zijn ‘Nog beter Zuienkerke’ op de proppen. In ’24 zal hij géén cavalier seul spelen. “Omdat ik er tenslotte wel vanuit ga dat de gunstige peilingen ons lokaal in de kaart zullen spelen. Ditmaal zou het dus geen probleem mogen zijn om mensen te vinden die met mij op een lijst willen staan. De huidige generatie Vlaams Belangers is bovendien iets gematigder – ik zie mezelf ook meer als centrumrechts. En sowieso spelen de grote nationale thema’s op lokaal vlak veel minder mee”, klinkt het.

Dat ook Vooruit straks een lijst indient, is pech. Ravyts had daar kennelijk niet op gerekend. “Want versnippering in de oppositie is natuurlijk koren op de molen van de meerderheid. De kans op een zetel wordt zo weer kleiner. Anderzijds kan het ook maar goed zijn voor Zuienkerke dat er oppositie leeft.”

Landbouwring

Ravyts is voorstander van de omleidingsweg voor het zware landbouwverkeer – de zogenaamde ‘landbouwring’ – dat nu door het dorpscentrum raast. “Alleen laat dit wel érg lang op zich wachten”, zegt hij. “Net zoals ook het dossier rond de toekomstvisie voor Nieuwmunster nog altijd muurvast zit.” Een ander aandachtspunt vindt Ravyts de energietransitie. “Níks hoor ik daarover.”

Oppositie is dus nodig, besluit hij daaruit. “Zeker in een kleine gemeente als Zuienkerke. Het debat zou hier dringend eens moeten opengetrokken worden. En sowieso worden de komende gemeenteraadsverkiezingen een kantelpunt voor Zuienkerke: er zijn een aantal namen die straks niet meer op de lijst van de burgemeester zullen staan. Zelf hoop ik straks herverkozen te raken in de Kamer, maar ik wil mij op lokaal vlak constructief opstellen. Ik wil er zijn voor elke Zuienkerkenaar, los van elke politieke gezindheid”, klinkt het.