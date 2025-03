Kurt Bruynsteen is nieuwe voorzitter van N-VA Langemark-Poelkapelle: “Meer onze stempel drukken”

De leden van N-VA Langemark-Poelkapelle mochten op een nieuwe bestuur en een nieuwe voorzitter kiezen. In de voorzittersverkiezingen klopte Kurt Bruynsteen (55) uittredend voorzitter Rik Robaeys. “Ik wil vooral onze achterban van 300 leden consulteren en informeren”, vertelt Kurt.

Kurt Bruynsteen (53) is getrouwd met gemeenteraadslid Kathy Top en vader Tristan en Eliot. “Ik rolde in de partij via mijn zoon Tristan, die in de vorige legislatuur in de gemeenteraad zat”, vertelt Kurt, die beroepshalve ingenieur-kwaliteitsverantwoordelijke is bij Mulder Natural Foods in Roeselare. “Ik was al een aantal jaar actief als secretaris en verantwoordelijke voor de communicatie via sociale media en het huis-aan-huisblaadje van de partij.”

Kurt stelde zich kandidaat als voorzitter omdat hij de partij en de leden weer meer op de voorgrond wil laten treden. “We hebben Team Nieuw Bestuur altijd ondersteund en ik wil benadrukken dat we dat nog altijd doen, maar na de verloren verkiezingen hebben we ons voorgenomen om toch een beetje uit de schaduw te treden van Team Nieuw Bestuur, want wij hebben een mooie achterban van zo’n 300 leden in Langemark-Poelkapelle. We moeten onze supporters weer koesteren. Laat ons onze sterke schouders gebruiken om onze stempel te drukken binnen Team Nieuw Bestuur.”

Tijdens de voorzittersverkiezingen moest Kurt het opnemen tegen uittredend voorzitter Rik Robaeys. “Ik was daarin misschien iets meer uitgesproken dan Rik, maar we hebben samen overlegd en eigenlijk zitten we op dezelfde golflengte, ook al lijken we concurrenten. Sowieso stonden we allebei te popelen. De stemmen werden geteld door iemand van het arrondissementeel bestuur en daaruit bleek dat ik een voldoende grote meerderheid behaalde, zodat er geen tweede stemronde nodig was.”

Luisteren

“Mijn rol als voorzitter is vooral informeren en consulteren, in samenwerking met het bestuur en de achterban. Op korte termijn gaan we naar de leden. We zitten in de periode van de vernieuwing van de lidkaarten. Tijdens die huis-aan-huisbezoeken zullen we vooral luisteren, ook naar experten uit verschillende sectoren die iets kunnen bijbrengen maar misschien liever op de achtergrond willen blijven”, aldus Kurt, die ook kandidaat-ondervoorzitter is bij de verkiezingen voor het arrondissementsbestuur op zondag 23 maart.

Naast een nieuwe voorzitter werd er ook een nieuwe ondervoorzitter verkozen. Dat mandaat ging naar Monique Vanparijs, echtgenote voor Robert Barthier, die onlangs nog werd benoemd tot eregemeenteraadslid. Verder zetelen voortaan ook Tristan Bruynsteen, Michel Roussel, José Victoor, Quincy Timperman, Joost Meersch, Geert Delie en Rik Robaeys in het bestuur. Gemeenteraadsleden Dominique Cool, Peter Vantomme, Kathy Top en Jos Meersch zijn automatisch lid.

Onafhankelijk

Opvallende afwezigen zijn Joeri Demonie, die van 2020 tot 2024 voorzitter was, en zijn echtgenote Sabine Joye, die zetelt in de gemeenteraad. “Op een gegeven moment heeft Joeri zijn mandaat opgegeven”, verduidelijkt Kurt Bruynsteen. “Rik Robaeys was toen ondervoorzitter en nam automatisch die rol over. Sabine zetelt als onafhankelijke. Dat was ook zo aangekondigd voor de verkiezingen. Als voorzitter moet ik nog eens afstemmen hoe we daarmee verder moeten. We hebben nog veel contact met Sabine en er is nog een duidelijke link. Ze is uiteraard nog altijd welkom in het N-VA-bestuur, maar ik laat het aan Sabine om daarover te communiceren.”

Sabine Joye bevestigt dat ze inderdaad geen ruzie heeft met de lokale afdeling van N-VA. “Mijn beslissing om als onafhankelijke op te komen op de lijst van Team Nieuw Bestuur was vooral ingegeven door het feit dat N-VA op nationaal vlak niet voldoende opkomt voor de landbouwers. Voorlopig blijf ik dan ook verder zetelen als onafhankelijke, binnen de fractie Team Nieuw Bestuur.”