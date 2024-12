Kris Vandecasteele is de nieuwe burgemeester van Nieuwpoort: “Hij is Pro Nieuwpoort, heeft Gezond Verstand en 100% CD&V”

Tijdens de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad in Nieuwpoort kwam de mooiste en tegelijk meest ludieke uitdrukking uit de mond van de voorzitter van de gemeenteraad Rik Lips. “Dames en heren, uw nieuwe burgemeester Kris Vandecasteele: hij is Pro Nieuwpoort, heeft Gezond Verstand en 100% CD&V”, zo stelde hij Kris Vandecasteele voor. Meteen verwees hij hiermee naar de naam van de drie fracties die in de nieuwe gemeenteraad zetelen.

Het eerste gemeenteraadslid dat zich liet opmerken afgelopen donderdagavond tijdens de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad was Natacha Baert (Gezond Verstand Nieuwpoort). Zij kwam 10 minuten te laat en liet iedereen op haar wachten. Er kwam trouwens heel wat volk opdagen om de installatie van de nieuwe raadsleden mee te maken. De bovenzaal van de Stadshalle zat proppensvol.

Eedaflegging

Na de formele zaken zoals de kennisname van de definitieve verkiezingsuitslag en het onderzoek van de geloofsbrieven van de verkozenen legden de 21 raadsleden de eed af. De zin ‘Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen’ kwam er bij de één al vlotter uit dan bij de ander, maar alles verliep vlotjes. Dat was ook het geval bij de verkiezing en de eedaflegging van de schepenen van de stad. Zowel de gemeenteraadsleden als de schepenen kregen na hun eedaflegging een beleefd applaus.

Het ultieme moment was de eedaflegging van Kris Vandecasteele, die al een rijke politieke loopbaan achter de rug heeft en deze carrière nu bekroond ziet met het burgemeesterschap. Na zijn eedaflegging kreeg hij een stevig applaus en heel wat mensen veerden recht om hun waardering voor de nieuwe burgemeester kracht bij te zetten. De nieuwe burgemeester nam daarna het woord en feliciteerde in de eerste plaats de nieuw verkozen leden van de gemeenteraad. “Jullie hebben het vertrouwen van de inwoners gekregen en dat is een enorme verantwoordelijkheid”, zei Vandecasteele. “Jullie staan aan de bron van belangrijke beslissingen die de toekomst van Nieuwpoort zullen bepalen.” Hij sprak ook zijn waardering uit voor zij die net niet verkozen werden en riep de volledig nieuwe raadsleden op om de komende maanden de tijd te nemen om zich in te werken. Hij richtte zich ook tot alle raadsleden: “Laten we ons inzetten voor constructieve samenwerking waarbij we elkaars standpunten respecteren, ook al verschillen we van mening en dit in het belang van het welzijn van onze stad.” Tot slot dankte hij het publiek: “Jullie aanwezigheid is een teken van betrokkenheid en dat waarderen we ten zeerste”, eindigde de nieuwe burgemeester zijn speech.

Trotse kinderen

Nina en Tiebe zijn apetrots op hun papa. © IV

Nina Vandecasteele (6 jaar) en haar broer Tiebe (9 jaar) waren er bij om hun papa burgemeester van Nieuwpoort te zien worden. Vooral Nina was in haar nopjes en kon haar bewondering voor papa kris moeilijk wegsteken “Mijn papa heeft dat goed gedaan en ik vind het leuk dat hij met zijn foto in de krant komt en dat kom ik vlug te weten door mijn vriendjes op school”, zegt Nina, “Ik vond het vanavond wel wat saai en het duurde nogal lang want ik kijk uit naar de komst van Sinterklaas. Misschien stap ik later ook wel in de politiek.”

Tiebe stond erbij en keek ernaar. “Ik ben natuurlijk blij dat papa burgemeester is geworden en ik ben heel fier op hem, maar eigenlijk boeit politiek me niet. Ik wil voetballer worden”, laat de nuchtere jongeling weten.

De nieuwe gemeenteraad van Nieuwpoort De Nieuwpoortse gemeenteraad bestaat uit 21 leden. Voor CD&V zetelen elf gemeenteraadsleden: Kris Vandecasteele (burgemeester), Bert Gunst (schepen), Jos Decorte (Schepen), Ann Gheeraert (schepen), Wim Demeester (schepen), Maarten Claeys (schepen) en Frederique Vanbillemont; Hanne Neyts, Karel Dewilde, Ann Vanderheeren, allen gemeenteraadslid en Rik Lips voorzitter van de gemeenteraad. Voor Gezond Verstand Nieuwpoort zetelen vier gemeenteraadsleden: Natacha Baert, Niels Bouckenooghe, Lisselotte Watthy en Dimitri Dedecker. Voor Pro Nieuwpoort zetelen zes gemeenteraadsleden: Jeroen Declerck, Anke Ingelbrecht, Nicolas Vermote, Arnel Lemaire, Jo Rousseau en Nele Decorte. (PBM)