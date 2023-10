Kris Declercq trekt lijst voor CD&V in Roeselare, Groen overweegt andere naam

Nog een klein jaar en er zijn opnieuw gemeenteraadsverkiezingen. Achter de schermen heerst er nu al heel wat zenuwachtigheid. Wie komt met welke lijst op? Duiken er witte konijnen op? En wat worden de cruciale thema’s? We legden ons oor te luister bij de verschillende partijen.

Her en der zijn er in Vlaanderen gemeenten waar CD&V uit de lijstnaam weggelaten wordt. Dat zal in Roeselare alvast niet het geval zijn. Geen verrassing want de partij stak er de vorige keer met kop en schouders bovenuit. Of dat over een jaar ook het geval zal zijn, is nog niet zeker, maar CD&V laten ze niet vallen. “Het zal sowieso in de naam aanwezig zijn”, aldus burgemeester Kris Declercq die meteen ook verklapt lijsttrekker te zullen zijn, wat ook al geen verrassing is. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen pakte hij uit met een monsterscore. Voor de rest van de lijst moeten we nog wat geduld hebben, al zal er zeker plaats zijn voor vernieuwing. “De voorbije jaren maakten we, zoals afgesproken voor de verkiezingen, werk van een volledige vernieuwing van onze ploeg met onder meer vijf nieuwe jongeren-gemeenteraadsleden en vier talentvolle schepenen. Ook in 2024 zullen we graag met sterke kandidaten komen die onze wijken en deelgemeenten vertegenwoordigen, als een echte stadslijst. De kandidatensamenstelling loopt alvast erg vlot.”

“Daarbij willen we vooral oog hebben voor de vragen van de Roeselarenaar in een groeiende stad. We zetten in op veiligheid, inburgering en sociale ondersteuning van wie het moeilijk heeft. De ingezette vergroening van de stad willen we verder vorm geven, de leegstand tegengaan en in deze gepolariseerde tijden opnieuw warm verbindend zijn.”

Open VLD kiest met Lokaal Liberaal alvast voor een andere naam. Ze zijn daarmee de enige die de race richting stembusslag officieel afgetrapt hebben. “Het toont waar we voor staan: politici die lokaal aan de slag gaan, de vinger aan de pols houden, door te praten met mensen, door ontmoetingen in straten en wijken, door de vele contacten ook als schepen. Liberaal omdat we de basisgedachte van vrijheid en vooruitgang echt omarmen”, stelt Piet Delrue. “Concrete namen hebben we nog niet, maar ons doel is om opnieuw een lijst voor te stellen die enthousiasme en degelijkheid uitstraalt, met kandidaten die de mensen kennen en waar men vertrouwen in heeft.”

Bij Vooruit blijft het voorlopig kalm. “De partijnaam is duidelijk, die hebben we al even. Voor meer nieuws is het uitkijken naar begin 2024. We zijn volop bezig en alles vordert goed”, horen we van Henk Kindt. “Sowieso gaan we voor een leefbare, veilige en vergroende stad waar iedereen zijn plaats kan vinden.”

Herkenbaarheid

Bij de oppositie is het vooral uitkijken naar de prestaties van Vlaams Belang. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen verdubbelden ze al hun aantal zitjes en die stijgende lijn werd enkel maar doorgetrokken. Daarom dat er ook geen twijfel is over onder welke naam op te komen. “Wij komen steeds op onder onze eigen naam omdat de burger zo kiest voor een herkenbare partij met een duidelijk programma”, horen we van Immanuel De Reuse, de gedoodverfde lijsttrekker. Al is dat nog niet officieel. “Het voorstel is geformuleerd en moet nu nog afgeklopt worden. We merken dat er verder heel wat kandidaten zijn die zich willen engageren voor een plaats op de lijst. We contacteren daarnaast uiteraard ook zelf mensen. Identiteit, mobiliteit en veiligheid zijn voor ons de drie cruciale thema’s. Zich thuis voelen in onze stad. Wij willen dat Roeselare die herkenbare, veilige Vlaamse stad is. De mobiliteitsknoop die deze bestuursperiode gelegd werd, moet ontward worden. En op vlak van veiligheid en drugsbeleid willen we een gerichte, strenge aanpak uitrollen.”

Ook bij Groen overwegen ze om onder een andere naam op te komen

N-VA kiest voor een keer niet voor verandering en gaat onder de gekende naam richting kiezer. “Geen kartel, geen andere naam”, aldus Brecht Vermeulen (N-VA). “We zijn niet beschaamd over wie we zijn. N-VA is een sterk merk zeker in Roeselare met gekende mensen, hetgeen aan de kiezer duidelijkheid en herkenbaarheid bezorgt.” Wie er ditmaal de lijst zal trekken is nog niet bekend. De knoop werd nog niet doorgehakt. “Een lijst samenstellen is altijd een lang proces dat evenwichten moet nastreven tussen man/vrouw, jong en minder jong, tussen oude en nieuwe kandidaten, enz. We zijn uiteraard bezig met de voorbereidingen om dat tot een goed einde te brengen. We kunnen nog altijd putten uit een groot ledenbestand, maar zoeken ook actief naar nieuwe mensen. Bij Jong N-VA zitten er alvast enkele beloftevolle profielen.” Wat de hete thema’s over een jaar betreft sluiten ze zich grotendeels aan bij Vlaams Belang. “In Roeselare zijn voor ons de dogmatische mobiliteitsaanpak, het zeer aanwezige onveiligheidsgevoel, de selectieve aandacht voor de deelgemeenten, de te geringe aanpak van illegale migranten, een efficiënter sociaal beleid en het bestrijden van de verspilzucht van de meerderheid sleutelelementen voor onze oppositie. Wellicht gaan sommige partijen onhaalbare of onbetaalbare standpunten naar voor schuiven. Wij gaan alvast voor realiteitszin, maar ook voor doeltreffendheid.”

Bij Groen is er verre van zekerheid over de naam. “We zijn momenteel aan het onderzoeken of we als Groen naar de verkiezingen trekken of dat we een verruimingstraject starten. We maken er geen geheim van dat we veel progressieve stemmen willen samenbrengen”, horen we van Bert Wouters. “In het voorjaar willen we meer duidelijkheid brengen, ook over met welke mensen. De gesprekken zijn volop aan de gang.” Ook hier komt mobiliteit naar voor als een belangrijk thema. “Maar ook vergroening en open ruimte, duurzaamheid en dus leefbaarheid.”

Eerste keer

En dan is er ook nog PVDA. De partij roerde zich al even bij vorige verkiezingen, maar stond bij de gemeenteraadsverkiezingen nog geen enkele keer ‘op het blad’. Daar komt nu sowieso verandering in, aldus Ronny Saelen van de extreemlinkse partij. “We zijn momenteel nog in gesprek met verschillende mensen en kijken de kat uit de boom naar wat er allemaal mogelijk is, maar het staat nu al vast dat we in oktober 2024 voor het eerst aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemen.”