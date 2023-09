Kostprijs voor bouw evenementenzaal Boterhalle meer dan verdubbeld, oppositie wil uitstel project

De kostprijs voor de bouw van de nieuwe evenementenzaal Boterhalle bij de Grote Markt in Diksmuide is meer dan verdubbeld. Zowel oppositiepartijen N-VA en Vooruit stelden voor om het hele project uit te stellen of de ondergrondse parking te schrappen. Maar meerderheidspartijen CD&V en Idee Diksmuide gaan niet akkoord. “Laten we eerlijk zijn, sinds de sluiting hebben we ze niet eens hard gemist”, reageert oppositieraadslid Kurt Vanlerberghe.

De nieuwe Boterhalle omvat een grote zaal van 600 vierkante meter die kan opgedeeld worden in twee kleinere ruimtes. Daarnaast is er een ruime ontvangsthal, foyer, technisch lokaal en sanitair blok. Het wordt zo de ideale locatie voor fuiven, optredens, jaarmarkten, eetfestijnen, lezingen, debatten, inspraakmomenten en nieuwjaarsrecepties. Ondergronds komt ook een publieke parking voor zo’n 39 wagens met in- en uitrit in de Koning Albertstraat.

In 2020 was de aanbesteding voor de evenementenzaal geraamd op 4,1 miljoen euro incl. btw. Dit jaar is dat 8,8 miljoen euro incl. btw, een fikse stijging dus. “Er zijn diverse redenen voor deze sterke stijging”, zegt schepen van Patrimonium Marc De Keyrel (CD&V). “Zo is de indexatie de grootste ten opzichte van de start met 40% of bijna 2,1 miljoen euro, want de kostprijzen van staal en beton zijn sterk gestegen. Daarnaast is er wat gewijzigd aan het ontwerp, zijn we verplicht om met warmtepompen te werken en is de stabiliteit van de ondergrond nog slechter dan verwacht. Daardoor is er een paalfundering nodig onder de kelder, een extra hoeveelheid wapening en extra paaljukken.”

Uitstellen en besparen

De N-VA fractie stelde tijdens de gemeenteraad voor om de aanbesteding uit te stellen tot na de verkiezingen en de ondergrondse parking te schrappen. “Uit het aanbestedingsdossier blijkt dat de kost voor de parking alleen neerkomt op meer dan 2 miljoen euro, ofwel 58.000 euro per parkeerplaats”, zegt Bert Laridon (N-VA). “De kelder niet uitvoeren zou een zeer mooie besparing betekenen. Het project met een jaar uitstellen kan al gauw 10 procent besparing betekenen. Aanbesteden in een kalme periode na de verkiezingen betekent automatisch lagere prijzen, wegens grotere concurrentie tussen de bouwbedrijven. Bijkomend verwachten economen een negatieve indexering voor de prijzen van bouwmaterialen. Ondertussen kan op het braakliggende terrein van de Boterhalle al een ondervloer in betonpuin uitgevoerd worden, wat later sowieso nodig zal zijn. Meteen heeft de Diksmuideling een jaar lang gratis parking in het centrum van Diksmuide.”

Kritiek

Maar meerderheidspartijen CD&V en Idee Diksmuide gaan niet akkoord. “Projectontwikkelaars worden verplicht om bij appartementen in voldoende parking te voorzien”, zegt burgemeester Lies Laridon (CD&V). “Het zou dan toch wel gek zijn als we als stadsbestuur zelf iets bouwen en dat niet doen, terwijl we het wel eisen van anderen.”

Ook de Vooruit-fractie reageerde kritisch. “Het lijkt mij onbegrijpelijk dat helemaal op het einde van de rit tot de vaststelling gekomen wordt dat er gigantisch meer fundering nodig is wegens instabiliteit van de grond”, zegt Kurt Vanlerberghe. “Iedereen van ons zou, geconfronteerd met dergelijke financiële realiteit, ofwel het bouwproject meteen afgeblazen hebben, het uitgesteld hebben in de hoop dat de verwachte daling in de bouwkost zich realiseert of terug met de architecten aan tafel hebben gezeten om de bouwkost naar beneden te halen. Op zich zou een uitstel niet eens zo hard aankomen. Laten we eerlijk zijn, sinds de sluiting van de Boterhalle in 2019 hebben we ze niet eens hard gemist. De andere ontmoetingscentra vulden de lacune perfect in.”

De exacte begindatum van de bouw ligt nog niet vast. “Eerst dient deze procedure uitgevoerd te worden met de gunning van de bouw aan een firma”, zegt schepen De Keyrel. “De startdatum zal vermoedelijk in het voorjaar van 2024 zijn.” (DM)