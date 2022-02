Kortrijks stadsbestuur even gekneld na voorstel om te kunnen trouwen aan Groeningekouter

Buitenhuwelijken op de plek waar de Guldensporenslag werd uitgevonden. Het voorstel van Vlaams Belang-fractieleider Wouter Vermeersch op de Kortrijkse gemeenteraad kwam vrij verrassend voor het Kortrijkse stadsbestuur. Zo verrassend dat er binnen de Stadscoalitie wat onenigheid ontstond. Voor N-VA moet trouwen aan het Groeningemonument wel degelijk kunnen, schepen van Burgerzaken Stephanie Demeyer van Team Burgemeester gaf aan dat de locatie niet in aanmerking komt.

Het leek een formaliteit, maar dreigde heel even toch voor wat discussie te zorgen. Op de gemeenteraad van maandagavond werden huwelijken in open lucht op de verlaagde Leieboorden officieel mogelijk gemaakt. De locatie aan de Broeltorens geldt als het visitekaartje van de stad en is uitgegroeid tot een ontmoetingsplaats voor Kortrijkzanen en bezoekers.

Elke vrijdagnamiddag van april tot en met september zal het voortaan mogelijk zijn om te trouwen op de verlaagde Leieboorden. Koppels die dat willen doen, moeten wel 130 euro neertellen, in plaats van de gebruikelijke 30 euro voor een huwelijk in het historisch stadhuis. Die 100 euro extra wordt vandaag ook al gevraagd aan wie buiten de voorziene uren in Kortrijk in het huwelijksbootje wil stappen. “In vergelijking met andere centrumsteden is die prijs trouwens heel erg laag”, benadrukte schepen van Burgerzaken Stephanie Demeyer (Team Burgemeester).

Ook in Groeningepark?

Maar Vlaams Belang kwam op de gemeenteraad met een extra voorstel: maak die buitenhuwelijken ook mogelijk aan de Groeningemonument. Voor Vlaamsgezinden een belangrijke locatie want de plek waar de Guldensporenslag werd uitgevochten en de plaats waar elk jaar de 11-juliviering plaatsvinden. “Ik kan me wel een aantal mensen inbeelden die voor het Groeningemonument willen huwen”, gaf Wouter Vermeersch aan. “Is de stad bereid dat mogelijk te maken? Kunnen we dat in dat reglement meenemen?”

De vraag van de Vlaams Belang-fractieleider werd initieel op gelach onthaald door collega-raadsleden, maar binnen de Stadscoalitie bleek het voorstel toch voor wat onenigheid te zorgen. Schepen Stephanie Demeyer gaf in haar antwoord aan dat ‘het Groeningemonument niet in aanmerking komt’. “Op de Groeningekouter zal er geen plaats gevonden worden voor buitenhuwelijken. Daar gaan we dat niet doen”, klonk het.

Een pure politieke beslissing, repliceerde Wouter Vermeersch. “Wij zien niet in waarom het wel lukt om twee stoelen, een tafel, een schepen en twee protocolmedewerkers naar de verlaagde Leieboorden te sleuren, terwijl dat blijkbaar niet kan voor het Groeningemonument. Ik moet zeggen dat ik ontgoocheld ben, wij betreuren dit”, klonk het.

Ander geluid bij N-VA

Liesbet Maddens, gemeenteraadslid voor N-VA en al langer pleitbezorger van buitenhuwelijken, werd toch een tikje nerveus van het voorstel van Vlaams Belang. Tegen coalitiepartner Team Burgemeester in liet ze zich verleiden tot een bocht over de Groeningekouter. “Ik denk dat elke locatie zonder taboe te overwegen moet zijn”, klonk het. “Alles moet overwogen worden, ook de Groeningekouter.”

“N-VA had er zelfs niet aan gedacht, aan het Groeningemonument”, grinnikte Wouter Vermeersch. “De laatste Vlamingen deden de deur al jaren geleden dicht bij N-VA in Kortrijk. Het siert u wel, mevrouw Maddens, dat u uw standpunt bijschaaft. Maar ik had begrepen van de schepen dat het stadsbestuur absoluut niet mee wil. Wat doet N-VA-schepen Axel Ronse daar dan eigenlijk? Heeft hij zich daarover uitgesproken?”

“Liesbet Maddens heeft de puntjes op de i gezet, want wij vinden inderdaad dat de Groeningekouter moet kunnen voor buitenhuwelijken”, stelt schepen Axel Ronse dinsdag. “De Groeningekouter is een mooie locatie die naast enkele plekken in de deelgemeenten overwogen kan worden. In een eerste fase starten we nu wel aan de Leieboorden.” Welke locaties er in de toekomst bij zullen komen, moet dus nog worden bekeken.