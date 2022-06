Kortrijk serveert lokale bieren tijdens ontvangst in het stadhuis

De stad zet haar lokale brouwers in de kijker tijdens de ontvangsten op het stadhuis. Vanaf deze week serveert Team Protocol op recepties enkele lokale biertjes. De genodigden krijgen naast het reguliere aanbod de mogelijkheid om een streekbier te proeven.

De lokale brouwers kiezen zelf welk bier ze naar voren schuiven. Hun biertje wordt geëtaleerd op de toog van de bar in de Gravin Beatrijszaal. Om de drie maanden wordt het aanbod gewisseld.

“Kortrijk heeft de ambitie om een echte bierstad te zijn. De lokale brouwers hebben al meermaals bewezen dat hun ambachtelijke bieren wereldtop zijn. De vele recepties en ontvangsten op het stadhuis zijn een ideale gelegenheid om iedereen kennis te laten maken met wat onze ondernemers te bieden hebben,” zegt Ruth Vandenberghe, burgemeester.

Van juni tot en met augustus presenteren de brouwers Brouwerij Ruimtegist hun bier ‘VIE’, Halsbergh hun bier ‘Halsbergh Blond’ en Brouwerij Benoit hun ‘Double Gold’. Van september tot en met december is het aan Biercreaties Pottelberg met hun ‘Deadman’s Tripel’, Hugel Bier met ‘Avaritía’ en The Brew Society met ‘Martha Sexy Blond’.

Vader Philip (62) en zoon Emile Halsberghe (28) brachten samen hun Halsberghe bieren (8,5% en 6,5%) op de markt. Philip is zelf brouwer van opleiding, een passie die Emile ook oppikt tijdens zijn studies. Wat begon als hobby in de keuken is nu geëvolueerd tot het commercialiseren en produceren van grote volumes in externe brouwerijen. De Halsberghe is intussen in de horeca van Kortrijk uitgegroeid tot een vaste waarde.

“We zijn klein begonnen en geleidelijk aan gegroeid met een go with the flow mindset. Ik vind het een eer om ook ons bier te kunnen serveren voor Stad Kortrijk, het is een mooi initiatief om lokale bieren in de kijker te zetten. Het is ook leuk om eens de andere brouwers te leren kennen. Wie weet kan hier een samenwerking uit voortvloeien. We kijken met open blik naar de toekomst. We willen zoveel mogelijk mensen laten genieten van ons bier terwijl we ons blijven amuseren met het Halsberghe-team”, zegt Emile.

Wil je ook een bier presenteren tijdens de ontvangsten in het stadhuis, kan mailen naar protocol@kortrijk.be.