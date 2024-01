Kortrijk rondt kaap van 80.000 inwoners: serieuze loonsverhoging voor volgend stadsbestuur

Stad Kortrijk telt voor het eerst meer dan 80.000 inwoners, 80.257 om precies te zijn. Dat cijfer gaf burgemeester Vincent Van Quickenborne afgelopen zaterdag mee op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de stad. Naast een mooie primeur voor de Guldensporenstad, betekent het ook dat Kortrijk in een nieuwe ‘bestuurlijke categorie’ terechtkomt vanaf 2025. Zo wordt het aantal gemeenteraadsleden opgeschroefd van 41 naar 43 en krijgt het volgende stadsbestuur een serieuze loonsopslag.

De huidige stadscoalitie zal de vruchten nog niet kunnen plukken van de historische kaap van 80.000 Kortrijkzanen. Het is aan de Vlaamse regering om die cijfers te controleren alvorens Kortrijk ‘promoveert’ naar een nieuwe categorie, al is dat slechts een formaliteit die uiterlijk eind juni voltrokken zal worden. Concreet telt de Kortrijkse gemeenteraad vanaf 2025 dan 43 gemeenteraadsleden, in plaats van de huidige 41. De Kortrijkse partijen kunnen dus twee extra kandidaten aan hun lijst toevoegen om in oktober richting kiezer te trekken. Al is het voorlopig nog windstil bij de Kortrijkse partijen wie nu exact op de lijsten zal staan bij de aankomende regionale verkiezingen. Velen kijken met de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen van juni, voorlopig nog de kat uit de boom.

Loonsverhoging

Naast het aantal gemeenteraadsleden stijgt ook het loon van de volgende bestuursploeg aanzienlijk nu Kortrijk 80.000 inwoners telt. Zo stijgt de burgemeesterswedde met zo’n 26.000 euro tot 152.985,40 euro per jaar. Voor schepenen betekent dat een bruto wedde van 114.739,05 euro (+19.559,36 euro) per jaar. Die opslag geldt trouwens niet voor wie op dat ogenblik ook zetelt in het parlement. Dan wordt het loon als burgemeester of schepen op 1,5 keer de wedde als parlementslid begrensd. Het is trouwens niet zo dat de Kortrijkse politici per se zelf vragende partij waren voor zo’n loonsverhoging. Die opslag is decretaal vastgelegd door het Vlaams Agentschap Lokaal Bestuur en wordt dus automatisch toegepast. (JF)