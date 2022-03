Kortrijk op Toer opnieuw van start

Nu het opnieuw kan en mag, pikt het Kortrijkse stadsbestuur de draad op van het project ‘Kortrijk op Toer’. Daarbij bezoeken de burgemeester en schepenen Kortrijkse wijken om met de inwoners te spreken. Een eerste toer vindt plaats op zondag 20 maart in Aalbeke.

Kortrijk blijft inzetten op een sterk contact met de inwoners. Tijdens de vorige legislatuur bereikte het stadsbestuur op die manier meer dan 10.000 Kortrijkzanen. Het doel was om deze succesformule te herhalen, maar om gekende redenen werden de wijkbezoeken twee jaar uitgesteld.

“De komende 2,5 jaar vliegen we er opnieuw in met bezoeken verspreid over het ganse grondgebied. Met het stadsbestuur gaan we opnieuw deur aan deur. In plaats dat de mensen naar ons komen, gaan wij naar de mensen om een babbeltje te slaan. We willen voortdurend de vinger aan de pols houden”, zegt burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester).

“De informatie die we op die manier krijgen is goud waard. We willen de inwoners nog meer betrekken bij projecten in hun buurt. Ze krijgen ook de informatie om zelf de handen uit de mouwen te steken door hen door te verwijzen naar de bestaande online participatietools.”

De burgemeester en schepenen bezoeken telkens tussen 10 en 12 uur zoveel mogelijk inwoners van een bepaalde buurt of wijk. Helaas is het niet mogelijk om bij iedereen aan te bellen. De gebiedswerkers ontwikkelden een formule om elke editie zo’n 1.000 inwoners te bezoeken.

Kortrijk Spreekt

“Wie geen deurbezoek kreeg, kan zijn/haar mening kwijt door enkele vragen in te vullen op www.kortrijkspreekt.be”, duidt Tim Hautekeete. “Alle inwoners krijgen enkele dagen voor de toer ook een brochure in de brievenbus. In die brochure vinden ze een overzicht van de geplande projecten en deze die al werden gerealiseerd. Ze worden eveneens uitgenodigd op de receptie. Op die manier krijgt iedereen de kans om in dialoog te gaan met een delegatie van de burgemeester en schepenen.”

De eerste editie van Kortrijk op Toer vindt plaats op zondag 20 maart tussen 10 en 12 uur in Aalbeke. Tussen 12 en 13 uur zijn alle inwoners van Aalbeke welkom op een receptie in het Beenhouwerijtje aan Aalbekeplaats.

(PVH)