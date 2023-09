Kortrijk genomineerd voor beste Vlaamse fietsstad 2024

Kortrijk is opnieuw genomineerd om de beste fietsstad van Vlaanderen te worden. In de categorie van de centrumsteden kwam Kortrijk in de top 3 terecht van steden met de hoogste gemiddelde scores na een publieksbevraging. De wedstrijd is een initiatief van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV). De winnaars per categorie worden bekendgemaakt in het voorjaar van 2024.

De andere genomineerden in de categorie van de centrumsteden zijn Gent en Genk. Schepen van Kortrijk Fietst Axel Weydts (Vooruit) laat via sociale media alleszins weten zeer tevreden te zijn met de nominatie en erkenning voor de Kortrijkse fietsers. Hij meldt verder werk te maken van veilig verkeer in de binnenstad en deelgemeenten.