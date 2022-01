Komt er te veel groen in de Steenbrugstraat in Stasegem?: “Er is nog steeds behoefte aan parking dichtbij”

Verkeer en mobiliteit is een belangrijk strijdpunt in het bestuursakkoord van het huidig stadsbestuur. Het is stil waar het niet waait, maar er zijn deiningen op sociale media en in de gemeenteraad over de heraanleg van de Steenbrugstraat. Vraag is of die te groen wordt.

Schepen van Openbare werken Tijs Naert (Groen) en oppositieraadslid Wouter Bouckaert (Open VLD) duiden een en ander. Het gegeven? De Steenbrugstraat is aan vernieuwing toe: zowel het wegdek als de fietspaden zijn in slechte staat. Bovendien moet de riolering ook ontdubbeld worden.

“Stasegem is de laatste jaren enorm gegroeid. Waar voorheen de Steenbrugstraat een toegangsweg was van Stasegem is deze geëvolueerd tot een effectief deel van het centrum van het dorp. Door de jaren heen is de Steenbrugstraat omringd door bewoning, en daar is de straat op dit moment niet aan aangepast”, zegt schepen Tijs Naert.

Dorpskern

“Het aansluiten van de Steenbrugstraat aan de dorpskern, met het creëren van een dorpssfeer, is dan ook het streven in het ontwerp. Wonen en verblijven is de hoofdfunctie, doorgaand verkeer weren en comfortabel maken voor voetgangers, fietsers en alle andere weggebruikers een must. Bovendien moeten we onze straten en pleinen aanpassen aan de veranderende omstandigheden door maximale infiltratie en door te vergroenen om daarmee droogte en hittestress tegen te gaan.”

Schepen van Openbare werken Tijs Naert. (foto LOO)

Het studiebureau ging aan de slag met die uitgangspunten en stelde een concept voor. “De straat, die ook een schoolroute is, zou omgetoverd worden tot een fiets-as met een breed en comfortabel voetpad met plaats voor water, bomen en struiken.”

“Te dogmatisch”

Het plan werd getoond op een infomoment voor bewoners, maar er kwam tegenwind op sociale media. Volgens enkelen kon het niet dat het fietspad en veel parkeerplaatsen zouden verdwijnen; of men zou te veel moeten omrijden om langs beide zijden op hun oprit te geraken. Anderen reageren positief omdat er te snel gereden en geslalomd wordt en dat dit gevaarlijk is in een schoolomgeving.

Oppositieraadslid Wouter Bouckaert. (foto LO)

Ook fractieleider Wouter Bouckaert van oppositiepartij Open VLD reageerde. “Alle begrip voor voorzichtigheid, veiligheid, snelheidsbeperkingen, vergroening en duurzaamheid, maar de slinger mag niet te veel in deze ‘groene’ denkrichting doorslaan. Het bestuur is te dogmatisch bij deze belangrijke invalsweg. Niet iedereen kan veel afstand te voet of per fiets afleggen. Wanneer veel ‘te veel’ wordt, belemmert men de burger in zijn bewegingsvrijheid, dat ligt moeilijk voor ons. Veel handelszaken, vrije beroepen en andere zelfstandigen in deze straat hebben behoefte aan nabije parkeerplaatsen. Dat een hele straatzijde als parkingmogelijkheid zou verdwijnen is niet zo positief”, aldus Wouter Naert.

“Met vragen en opmerkingen heb ik geen probleem. Ik hoor het graag zolang dit met respect gebeurt. Er zijn voor- en tegenstanders en die willen we allemaal horen. Bezorgdheden rond parkeren werden al geuit en daar willen we ook mee aan de slag. We verwerken de komende weken al deze vragen en opmerkingen om zo tot een ontwerp te komen dat bijdraagt aan een mooie, veilige, aangename, gezonde en kwaliteitsvolle leefomgeving”, besluit Tijs Naert.

(PVH)