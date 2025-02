Komt er alsnog ondergrondse parking onder Heldenplein in Knokke-Heist? “Zou absolute meerwaarde zijn”

Komt er alsnog een ondergrondse parking onder het Heldenplein in Knokke-Heist? Als het van het nieuwe gemeentebestuur afhangt alvast wel. “We zijn overtuigd dat het een meerwaarde zou zijn”, zegt schepen Luc Lierman (JA!). “Het niet doen, zou een gemiste kans zijn.”

De doortocht van Heist zorgt al enkele jaren voor heel wat bedrijvigheid. De omgeving ondergaat dan ook een ware transformatie. Meest in het oog springend én al gerealiseerd zijn natuurlijk de Heldentorens, maar ook de Graaf d’Ursellaan onderging een facelift. Het moet gezegd: de passage door Heist kreeg op die manier een fikse opwaardering. Al zijn de werken nog volop bezig. Een volgende fase moet tegen de paasvakantie afgerond zijn. En dan moet het sluitstuk nog volgen: het nieuwe Heldenplein. Die plannen lijken nu alsnog een ondergrondse parking te bevatten.

Meerwaarde

En dat is enigszins een ommezwaai. “Bij de vorige bestuursploeg was er meer en meer twijfel om er mee door te gaan”, bevestigt schepen van Openbaar Domein Luc Lierman (JA!). “Maar met het nieuwe college zijn we het idee wél genegen en willen we er volledig voor gaan. Waarom? Het zou volgens ons een absolute meerwaarde zijn. Daar zijn verschillende redenen voor. Eerst en vooral is er door de nieuwe doortocht wel wat parkeergelegenheid verdwenen in de omgeving. Die parkeerplaatsen zouden daar gecompenseerd worden. En sowieso is er altijd nood aan extra parkeergelegenheid in Knokke-Heist. We zijn dus absoluut voorstander van de ondergrondse parking, al blijft het een plan onder voorbehoud. In de loop van het voorjaar komt het dossier op de gemeenteraad waar de beslissing zal vallen. De plannen zullen daar in detail voorgesteld worden in de hoop dat ze breed gedragen worden.”

Publiek en privaat

Als de ondergrondse parking er effectief komt, zal die bestaan uit een combinatie van een publieke rotatieparking en private parkeerplaatsen. Denk bij dat laatste bijvoorbeeld aan plaatsen voor buurtbewoners die dan verkocht kunnen worden. “Elke wagen die niet in het straatbeeld hoeft te staan, is een voordeel”, aldus Lierman. “Het niet realiseren van de parking zou eigenlijk een gemiste kans zijn. Hoe groot die ondergrondse parking dan moet zijn? We hebben al een idee, maar daarover zullen we in deze fase nog niet communiceren. Eerst moet het concreet plan op tafel liggen binnen de gemeenteraad én goedgekeurd worden. Sowieso zal het nog enkele jaren duren vooraleer de ondergrondse parking effectief gerealiseerd wordt. Al zal dat in principe nog binnen deze legislatuur zijn”, besluit Luc Lierman. (MM)