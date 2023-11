Koksijde en De Panne bekvechten om skelet van orka Reveil: “Staatssecretaris moet knoop doorhakken”

Op 29 oktober stierf een orka op het strand van De Panne. De kustgemeente wil het skelet graag in zijn bezoekerscentrum Duinpanne. Maar ook buurgemeente Koksijde is kandidaat en heeft plaats in zijn Navigo Visserijmuseum. Omdat de twee de knoop niet kunnen doorhakken, moet staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Thomas Dermine het doen.

“We willen de orka graag onderbrengen in het bezoekerscentrum Duinpanne als onderdeel van de permanente expo ‘Sea Change’”, duidt burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b) van De Panne. “Daar komen jaarlijks 125.000 bezoekers langs die leren over de gevolgen van de klimaatwijziging en het leven in de Noordzee. Het skelet zou dus een grote meerwaarde hebben.”

Het was trouwens De Panne die het dier de naam Reveil gaf, verwijzend naar het gelijknamige evenement dat er toen plaatsvond als herinnering aan de dierbaren die we moeten missen.

Ook Koksijde kandidaat

Echter, ook het visserijmuseum Navigo uit buurgemeente Koksijde is kandidaat. “We vernieuwen momenteel dat museum. Het skelet van potvis Valentijn die in 1989 aanspoelde, zal daar al hangen. Het skelet van de orka zou daar perfect naast kunnen”, vindt burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) van Koksijde.

“Een polemiek moeten we daar niet rond voeren, het is geen potje armworstelen”, besluit Degrieck. “Hoewel dat wel mooie beelden zou opleveren (lacht).”

Staatssecretaris Dermine beslist

Staatssecretaris Dermine zal uiteindelijk beslissen of het skelet zijn laatste rustplaats zal vinden in Koksijde of De Panne. Het zal sowieso nog maanden duren vooraleer het skelet klaargemaakt kan worden. (GUS)