Koenraad Degroote viert zaterdag 35 jaar burgemeesterschap in Dentergem: “Graag nog legislatuur bij doen”

Koenraad Degroote (63) mag zich al 35 jaar de burgervader van Dentergem noemen. Al zes legislaturen waakt hij over het wel en wee in de gemeente. Dit weekend viert hij die mijlpaal met een feest voor de bevolking, maar niet voor hij nog eens terugblikt én zijn ambities voor de toekomst uitspreekt.

De burgemeester was amper 23 jaar toen hij zijn eerste stappen in de lokale politieke zette, een wereld die hij al kende via zijn vader, die eerder op een lijst stond. “Ik was net afgestudeerd als licentiaat in de rechten en trok als advocaat naar de balie in Kortrijk toen mij gevraagd werd mee op de lijst voor Groep 82 te staan. Ik werd verkozen als gemeenteraadslid en leerde zo het klappen van de zweep.”

“De gemeente ging toen door een turbulente periode. In de nasleep van de fusie tussen Dentergem, Wakken, Oeselgem en Markegem van 1976 was er heel wat onmin en ego’s botsten. De bevolking was dat beu. Ons antwoord was toen de verenigde lijst Nu Eendracht, over de partijgrenzen heen. Op die manier hebben we terug rust in de gemeente gebracht. Sindsdien heb ik me tot nu toe met succes elke keer terug aan de kiezer gepresenteerd.”

Ook in 2024 verkiesbaar

“Ook in 2024 ben ik van plan me weer verkiesbaar te stellen. Dat ik dan de langst zetelende burgemeester van West-Vlaanderen kan worden? Eerst moet de kiezer zijn oordeel vellen. Als dat zo blijkt te zijn is dat mooi meegenomen, maar het is zeker geen doel op zich. Er ligt simpelweg nog voldoende werk op de plank dat ik wil af krijgen.”

Als de burgemeester de balans van 35 jaar aan het roer van de gemeente moet opmaken is hij positief. “We hebben heel wat kunnen realiseren. Vroeger was er ook weinig tot geen accommodatie. In de loop der jaren kregen we een eigen Sociaal Huis, containerpark, cultuurcentrum, enz… De faciliteiten zijn er alleen maar op verbeterd. Waar ik het meest trots op ben? Dat moet de aankoop van de Baliekouter op het gelijknamige provinciedomein zijn.”

“Het moet 20 jaar geleden zijn dat ik nog vakantie nam”

“De provincie bood dat middenstuk aan en om te vermijden dat het naar een particulier ging hebben we die hoeve en gronden als gemeente gekocht. Onder lichte dwang van mijn vrouw, die het me wellicht nooit zou vergeven hebben, had ik dat niet gedaan. Ze had natuurlijk gelijk, want de tearoom en het bezoekerscentrum zijn een enorme meerwaarde voor de streek. Het zet Dentergem toeristisch op de kaart, iets wat ik vroeger nooit had durven denken. Recent konden we ook watersport op de Mandel aan dat aanbod toevoegen en ook in de toekomst wil ik daar nog werk van maken.”

“Verder vind ik de nieuwe Rivaweg een grote meerwaarde voor onze gemeente. Er was al bijna zeventig jaar sprake van, maar we hebben het dossier eindelijk weer op de rails gekregen. Ik weet dat niet iedereen er fan van is, maar de inwoners zijn er wel degelijk bij gebaat. Ook de aantakking aan het nieuwe woonzorgcentrum en de ontwikkeling daar, met de nieuwe school De Ruimtevaarder, is een prachtig project.”

Boeken schrijven

Toch kende de burgemeester ook moeilijker periodes. “Tussen 1998 en 2005 diende de toenmalige oppositie de ene klacht na de andere in, zonder echt veel inhoud. Ze wilden ons op allerlei vlakken pakken, maar zowat alles werd afgewezen. In die sfeer werken was echt niet plezant. Tegenwoordig gaat het er constructiever dan vroeger toe, al merk ik dat ze ook niet allemaal altijd op dezelfde golflengte zetten.”

Of hij na zijn ambt als burgemeester en job als advocaat nog tijd heeft voor hobby’s? “Ik hou van heemkunde en verzamel graag ansichtkaarten en doodsprentjes uit eigen streek. Ook boeken over lokale figuren schrijf ik graag. Verder sta ik dit najaar op de planken bij het Nieuw Wakkens Toneel, waar ik een klein rolletje als ziekenhuisdirecteur speel.”

“Voor vakantie heb ik weinig tijd. Het moet al 20 jaar geleden zijn dat we nog ergens naartoe zijn geweest. Ik ben graag beschikbaar voor de bevolking. De mensen appreciëren dat ook. Ik vermoed dat dit ook een van de redenen is waarom ik mijn job als burgemeester al zo lang heb kunnen uitoefenen. Je moet aanwezig zijn in het straatbeeld.”

“Ik wil dat alvast blijven doen en hoop er nog een legislatuur bij te doen. Maar eerst vieren we mijn 35 jaar als burgemeester met een volksfeest op zaterdag 22 juli in sporthal Den Bul. Inwoners zijn vanaf 18 uur welkom voor een gratis hapje en drankje, tot 22.30 uur. Maandag is er ook nog een seniorennamiddag.”