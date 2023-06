Koekelare en Livry-Louvercy vieren verbroederingsfeest: “De tijd van de seizoensarbeid ligt steeds verder achter ons”

De gemeente Koekelare en het bietendorpje van weleer Livry-Louvercy, gelegen in het Franse departement Marne, zijn door de bietenmannen- en vrouwen, door de jaren heen onlosmakelijk verbonden met elkaar, wat sinds 1999 leidt tot geregeld verbroederen met elkaar.

Zo ook zaterdag 20 mei, dan ontving burgemeester Patrick Lansens en het schepencollege, zijn Franse collega Pascal Marchand en eerste en derde loco burgemeesters Catherine Soudrelle en Nathalie Guillier, samen met nog een 50-tal medereizigers voor een gezellige informele en leuke dag.

Bij aankomst was de begroeting zeer hartelijk, zeker ook voor de twee aanwezige bietenmannen: Leon Callewaert (86) en Roger Dekeyzer (88). “Vandaag is er geen officiële plechtigheid, zijn er geen officiële toespraken, geen opening of inhuldiging. We houden het informeel en maken er gewoon een leuke dag van”, zo zei burgemeester Patrick Lansens. “Daarbij vergeten we natuurlijk onze bietenmannen- en vrouwen niet, wat in 1999 de aanleiding was voor ons eerste bezoek aan Livry-Louvercy. Ik heb het eerder al gezegd, de tijd van de seizoenarbeiders, onder hen bietenmannen Leon Callewaert (86) en Roger Dekeyzer (88), die hier bij ons moesten wegtrekken ligt steeds verder achter ons en velen van hen zijn er ondertussen niet meer bij. Ook nu moet ik melden dat sinds ons bezoek vorig jaar, Agnes Deprez in maart van dit jaar is overleden op 86-jarige leeftijd.”

Na de verwelkoming trok het bonte gezelschap naar de site van de gerestaureerde brouwerij uit 1790, die haar huidig uitzicht kreeg rond 1878 en waar er werd gebrouwen tot 1968. “De site in verval werd in 1985 aangekocht door de gemeente en gerestaureerd. In 1993 werd het eindresultaat bekroond als meest geslaagde renovatie van Vlaanderen. Nu bevinden zich in deze gebouwen onze dienst toerisme en cultuur, de openbare bibliotheek, de raadszaal en twee musea: het Fransmans- en het Käthe Kollwitz museum.”

Daarna ging het via een korte wandeling naar de recent vernieuwde ‘Tuin van de Hoop’ en cultuurzaal ‘De Balluchon’, waar het aperitief en de maaltijd werd opgediend. Na de maaltijd bracht de groep ‘Les François’ met in de rangen Koekelarenaar Erwin Vermeiren, tal van covers van bekende Franse liedjes.

Geschenk

Het gemeentebestuur had ook nog een attentie voor haar gasten, een schilderij van Melissa Mommerency, woonachtig in Langemark-Poelkapelle. Schepen van cultuur en toerisme Jessy Salenbien en de kunstenares, onthulden het mooie schilderij dat vast een mooi plaatsje zal krijgen in het gemeentehuis of een andere publieke ruimte in Livry-Louvercy. (EV)