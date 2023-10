Knokse ex-schepen stelt Vlaams gewest in gebreke wegens “zwaarwichtige fouten” bij audit

Voormalig schepen van Knokke-Heist Kris Demeyere, die eind augustus ontslag nam nadat hij verschillende keren in opspraak was gekomen voor belangenvermenging rond vastgoedprojecten, stelt het Vlaams gewest in gebreke. Hij doet dat naar aanleiding van het onderzoek van Audit Vlaanderen op basis waarvan de kustgemeente onder verscherpt toezicht werd geplaatst, maar dat volgens Demeyere “zwaarwichtige fouten” bevat.

Demeyere reageerde eerder al op de berichtgeving in de media en stelde ontgoocheld te zijn over de suggestieve wijze waarop Audit Vlaanderen zijn onderzoek heeft gevoerd. Volgens mediaberichten zou hij via zijn autogarage een constructie hebben opgezet om zich via de gemeente te verrijken, maar zelf ontkent Demeyere dat ten stelligste. Nu laat hij via zijn advocaat weten een ingebrekestelling te hebben verstuurd naar het Vlaams gewest “voor de zware schade die het gevolg is van talrijke ernstige fouten die Audit Vlaanderen heeft begaan”.

In zijn mededeling van woensdagavond beschuldigt Demeyere de auditoren van vooringenomenheid en uitsluitend een onderzoek à charge te hebben gevoerd. “Audit Vlaanderen verhoorde niet eens vier andere bevoegde schepenen”, zegt de advocaat. Verder heet het dat het verslag geen enkel bewijs bevat en dat “onjuistheden en onvolledigheden doelgericht geïntegreerd” werden.

Dat het vertrouwelijke auditverslag überhaupt werd verspreid, noemt hij stuitend, de berichtgeving lasterlijk. “Door hun deontologie te overtreden en onzorgvuldig te hebben gehandeld bij de uitoefening van hun taken, brengen de auditoren een ontoelaatbare impact en schade toe ten aanzien van de heer Demeyere, zijn gezin, zijn bedrijf en zijn werknemers.” Demeyere wil dat voogdijminister Bart Somers binnen de veertien dagen reageert.

Naar aanleiding van het rapport van Audit Vlaanderen naar mogelijke belangenvermenging kondigde deze week ook burgemeester Piet De Groote zijn ontslag aan.