Knokke-Heistse burgemeester Piet De Groote: “Open brief is beschadigingsoperatie, hypocriet en de schaamte voorbij”

In een nieuwe episode van de politieke oorlog in Knokke-Heist ondertekenden alle schepen en gemeenteraadsleden van Gemeentebelangeneen open brief waarbij ze de ‘aan het licht gekomen wanpraktijken’ veroordelen. Huidig burgemeester Piet De Groote werd bij het initiatief niet betrokken en stond dus niet bij de ondertekenaars. De burgemeester reageerde nog tegenover KW, maar zonder al te zeggen dat hij dezelfde avond zijn ontslag zou aankondigen. “Deze open brief is een hypocriete, schaamteloze electorale beschadigingsoperatie”, reageert burgemeester De Groote.

Met een open brief in enkele kranten en op online platformen probeerde meerderheidspartij- en fractie Gemeentebelangen – dus zowel Gemeentebelangen zelf als de aansluitende partijen CD&V en Open VLD – de schade van de voorbije woelige politieke maanden, met vooral heisa rond mogelijke belangenvermenging en het al dan niet te dicht te staan bij de vastgoedsector, te beperken.

“Als trotse burger en inwoner van Knokke-Heist verdien jij beter: een sereen politiek klimaat en een ploeg die onze gemeente open en correct bestuurt. Onze eigenheid is onze grootste troef, onze aantrekkingskracht en die mag niet verloren gegaan worden. Zeker niet door de wanpraktijken en normvervaging die recent aan het licht zijn gekomen”, klinkt het scherp in de open brief, in de vorm van een betaalde krantenadvertentie. Deze werd door alle schepenen en gemeenteraadsleden en ook enkele oud mandatarissen, partijvoorzitter Lucas Vanden Bussche en ook sympathisanten zoals Valery Lippens, zoon van… ondertekend.

Stemming

Maar dus meer dan duidelijk niet door burgemeester Piet De Groote die hierbij duidelijk buitenspel werd gezet. Eerder werd al duidelijk dat een geheime stemming uitwees dat De Groote door een meerderheid van zijn partij niet meer gewenst is als lijsttrekker voor Gemeentebelangen bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Na dagenlang stilzwijgen reageert burgemeester De Groote voor het eerst op de voor hem erg moeilijke politieke situatie.

“Deze open brief is niet meer dan een beschadigingsoperatie ten aanzien van mijn persoon. Het voorafgaand geheim conclaaf en de grootse opzet doet denken aan de Nacht van de Lange messen”, klinkt het scherp in een statement op Facebook. “De brief werkt de indruk alsof dat datgene waar de ondertekenaars voor staan niet van toepassing zou zijn voor de burgemeester. Alsof het woelige vaarwater is ontstaan sinds mijn aanstelling. Daarnaast is het frappant te moeten vaststellen dat tal van ondertekenaars, die toch jarenlang mee het beleid hebben gevoerd (sommige decennialang), er plots van overtuigd zijn anders te kunnen besturen en een integer, eerlijk en warm beleid te kunnen voeren waar iedereen beter van wordt. Indien dit vroeger niet het geval was, stelt zich de vraag of het voor de ondertekenaars- beleidsmakers-verkozenen-van-het-volk niet gepast is in eigen boezem te kijken – of beschouwen zij zich als gedwee meelopers?”

Electorale agenda

Volgens De Groote is het duidelijk dat de opzet van de brief kadert in een verdoken electorale agenda. “Er werd mij niets gevraagd. Dat doet mij pijn. Ik word nu als zondebok de woestijn ingestuurd, beladen met alle zonden. Bepaalde ondertekenaars hebben maandenlang van alles en nog wat naar de pers gelekt om bepaalde mandatarissen en onze gemeente in een slacht daglicht te stellen. En nu gaan ze in een open brief pleiten voor een integer, eerlijk en warm beleid. Het is de schaamte voorbij!”

Later op de avond kondigde De Groote bij Play4 in het programma ‘De Tafel van Vier’ aan dat hij woensdag zijn ontslag indient als burgemeester.