Knokke-Heist vraagt inwoners om zoveel mogelijk dezelfde zonnepanelen te leggen

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist wil dat haar inwoners zoveel mogelijk dezelfde zonnepanelen leggen. Die maatregel nemen ze vooral om esthetische redenen. Een verplichting om dezelfde zonnepanelen te plaatsen als je buur is er niet.

Nu komt daar dus ook de vraag bij om zoveel mogelijk voor dezelfde zonnepanelen te kiezen. De plaatsing daarvan is in Vlaanderen niet onderworpen aan een vergunningsplicht, maar lokale overheden kunnen wel bepaalde voorwaarden opleggen. “Zonnepanelen hebben immers een grote impact op de beeldkwaliteit en omgeving van een straat of wijk”, klinkt het in het gemeentehuis.

Het gemeentebestuur moedigt haar inwoners aan om zonnepanelen te plaatsen om de gemeente mee energieneutraal te maken, maar men vraagt wel om toch voldoende aandacht te hebben voor de esthetiek van het geheel.

Zwarte, matte zonnepanelen

Wat betekent dat nu concreet? Eerst moet je bij de dienst stedenbouw navragen of er een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd. “Leg bij voorkeur zwarte, matte zonnepanelen. Als iedereen kiest voor een neutrale, zwarte variant vermijden we een kakofonie aan kleuren en modellen in onze mooie gemeente”, klinkt het.

Daarnaast vraagt het lokaal bestuur om je zonnepanelen zoveel mogelijk achteraan de woning te plaatsen, mooi gegroepeerd. “Soms worden panelen schots en scheef geplaatst om de ruimte rond dakvensters optimaal te benutten. Een uniforme buurt is veel aangenamer voor de ogen.”

Infoavonden

Een verplichting kunnen ze niet opleggen, maar het is Knokke-Heist wel menens. Ze organiseren zelfs infoavonden om iedereen op de hoogte te brengen. Die gaan door op 24 april en 10 mei in Cultuurcentrum Scharpoord. De lezingen zijn gratis en vinden plaats van 19.30 uur tot 21.30 uur. De eerste infoavond is vooral gericht op ondernemers. Die van 10 mei is specifieker voor inwoners en tweedeverblijvers. (MM)