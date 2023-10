Knokke-Heist heeft met Tine Gobert (59) nieuwe schepen: “Stilzitten? Dat lukt me niet”

In het midden van de politieke storm in Knokke-Heist, legde Tine Gobert (59) de eed af als nieuwe schepen. Ze neemt de plaats in van Kris Demeyere, die eind augustus zelf ontslag nam. ‘Stilzitten kan ik echt niet, daarom mijn dagelijks engagement voor onze gemeente”, zegt Tine.

Het stormt al enkele maanden binnen de gemeentepolitiek van Knokke-Heist. Eind augustus nam eerste schepen Kris Demeyere (GBL) zelf ontslag. Zijn naam werd dan al enige tijd genoemd in dossiers over mogelijke belangenvermenging, al blijft Demeyere tot op vandaag zeggen dat hij niks verkeerd deed.

Ondertussen staat Knokke-Heist na een rapport van Audit Vlaanderen wel onder verscherpt toezicht. En dan was er afgelopen weekend nog het nieuws dat de partij Gemeentebelangen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 niet met huidig burgemeester Piet De Groote als lijsttrekker naar de kiezer stapt.

Maar de wereld draait door, dus ook de politiek. Sterker nog: sinds deze week heeft Knokke-Heist een nieuwe schepen. Tine Gobert (GBL) legde tijdens de gemeenteraad de eed af. Vorige vrijdag maakte ze al haar ‘debuut’ in het schepencollege. Ze neemt van haar voorganger Kris Demeyere de bevoegdheden over van Openbare Werken, Lokale Economie, Mobiliteit, Landbouw & Visserij en Waterbeheer.

Bekend figuur

Sportieve schepenTine Gobert is een bekend figuur binnen de kustgemeente. Ze is de dochter van wijlen gemeentesecretaris Huib Gobert en Liliane Serreyn. Ze is gehuwd met Pierre Vuyts en heeft twee kinderen: Sarah en Thomas. Ze is grootmoeder van Joseph en Jean en binnenkort nog van een derde kleinkind.

Knokke-Heist krijgt er alleszins een sportieve schepen bij. Gobert heeft een diploma Master Lichamelijke Opvoeding op zak, gaf lichamelijke opvoeding in het onderwijs, gaf tennisles in Tennis- en Padelclub Duinbergen en was ook coördinator van de tennisschool van TCD. Tot 2021 was ze ook uitbater van de sportwinkel Arcasport by Vuyts Family in de Lippenslaan. Vandaag wordt die zaak gerund door haar schoonzoon. Momenteel is ze actief als lesgever en redder in het zwembad Sportoase in Duinenwater. Verder was ze 18 jaar lang een sterk geëngageerd lid van de Sportraad.

Politieke loopbaan

Sinds 2012 zetelt Tine Gobert namens de groep Gemeentebelangen in de OCMW-raad. Van 2013 tot 2018 was ze ook bestuurslid van de autonome vereniging Het Dak en van het Sociaal Atelier, de zogenaamde strijk- en verstelwinkel. Sinds 2019 heeft ze een zitje in de gemeenteraad. Ze is ook politieraadslid en zetelt in de raad van bestuur van Zetus, de voormalige sociale huisvestingsmaatschappij ‘t Heist Best. Ze heeft ook een mandaat als lid van de raad van bestuur van de Woonwinkel en Diensten.net.

Schepen Tine Gobert brengt haar vrije tijd voornamelijk door met zwemmen, golfen, fitness, wandelen en fietsen. Haar interesses gaan ten slotte ook uit naar natuur, gezondheid en sport. “Stilzitten kan ik echt niet, daarom mijn dagelijks engagement voor onze gemeente”, omschrijft ze zichzelf. De komende tijd wachten haar alleszins genoeg uitdagingen. (MM)