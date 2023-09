Knokke-Heist communiceert voorlopig niet over rapport audit Vlaanderen

De gemeente Knokke-Heist zal voorlopig niet communiceren over het resultaat van de forensische audit die Audit Vlaanderen heeft uitgevoerd. Volgens het gemeentebestuur moeten de gemeenteraadsleden eerst formeel kennis hebben genomen van het rapport. Zo luidt het donderdag in een mededeling van de gemeente, nadat verschillende media om een reactie hadden gevraagd.

Audit Vlaanderen heeft een forensische audit uitgevoerd bij het gemeentebestuur van Knokke-Heist. Het rapport van die audit is klaar en werd op 15 september overgemaakt aan de gemeente. Elk raadslid kreeg het rapport enkele dagen later, voor het wordt voorgelegd aan de gemeenteraad om 28 september. Tot die tijd wordt er niet gecommuniceerd over de inhoud van het rapport.

“Gemeenteraadsleden dienen eerst kennis te nemen van het rapport. De leden van de raad, de gemeente en haar raadslieden zijn tot geheimhouding verplicht, en kunnen burgerlijk en/of strafrechtelijk worden vervolgd als ze het beroepsgeheim schenden of vertrouwelijke informatie openbaren”, klinkt het in de mededeling. “Het gemeentebestuur zal pas communiceren over de inhoud en eventuele maatregelen nadat de gemeenteraadsleden formeel kennis hebben genomen van het rapport.”