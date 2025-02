Knokke-Heist bouwt nog deze legislatuur nieuwe school voor Het Anker op dezelfde locatie: “School barst letterlijk en figuurlijk uit de voegen”

Knokke-Heist wil nog deze legislatuur een volledig nieuwe school bouwen voor Het Anker. En dat op dezelfde locatie in de Pannenstraat. Op die manier geeft het gemeentebestuur een duidelijk signaal richting het gemeentelijk onderwijs dat de voorbije jaren nog dreigde te verdwijnen. “Tijdens de bouw zullen we speciale containerklassen inrichten”, zegt burgemeester Cathy Coudyser (Inzicht).

Het is nog geen twee jaar geleden dat het gemeentelijk onderwijs in Knokke-Heist definitief dreigde te verdwijnen. Het heikele agendapunt van de overname van het gemeentelijk onderwijs door het gemeenschapsonderwijs (GO!) werd in april 2023 met een kleine meerderheid goedgekeurd tijdens de gemeenteraad, maar dat verliep niet zonder slag of stoot. Honderden mensen kwamen protesteren en na afloop waren aanwezigen zelfs tot tranen toe bewogen. En het schepencollege kreeg de volle laag. De emoties liepen zéér hoog op en de kwestie zorgde zelfs binnen de meerderheid voor controverse.

Volledig nieuwe school

Er waren plannen om Het Anker te slopen tegen 2028 en er (betaalbare) woningen te bouwen. Het einde voor het gemeentelijk onderwijs leek zo nabij, maar uiteindelijk werd de overname alsnog van de baan geveegd. Onder andere omdat het gemeenteraadsbesluit werd vernietigd door de gouverneur door een vormfout. Vlak voor de nieuwe stemming besliste het toenmalige schepencollege om alles bij het oude te houden. In april vorig jaar liet toenmalig burgemeester Jan Morbee nogmaals duidelijk verstaan dat een overname van de baan was.

Bij het nieuwe gemeentebestuur zijn ze van hetzelfde idee. Er is nu een principiële beslissing genomen om een nieuwbouw te bouwen voor Het Anker in Heist. “Op dezelfde locatie”, duidt burgemeester Cathy Coudyser (Inzicht) de plannen. “De zoektocht naar een mogelijke andere locatie is dus gestaakt. Ook een renovatie is niet meer aan de orde. Met het college willen we voor een volledig nieuwe school op dezelfde locatie gaan.”

Containerklassen

Op die manier geeft het bestuur ook een duidelijk signaal naar de toekomst toe. Het gemeentelijk onderwijs lijkt definitief gered. “We hebben resoluut gekozen om de drie onderwijsnetten te behouden. Zowel het vrij onderwijs, GO!, als het gemeentelijk onderwijs”, aldus Coudyser. “Met De Pluim hebben we in Knokke al een relatief nieuwe school voor het gemeentelijk onderwijs. In Heist was die nood ook groot en daar moet de nieuwbouw voor Het Anker voor zorgen. De school barst letterlijk en figuurlijk uit de voegen. Een precieze timing voor de werken kunnen we daar nog niet op kleven. Het is de bedoeling dat de bouw nog deze legislatuur start. Tijdens de werken zullen we containerklassen inrichten aan stadion De Taeye. Omdat ook daar werken zijn gepland, zullen we die goed op elkaar moeten afstemmen. De gemeente zal instaan voor de financiering, al maken we aanspraak op subsidies van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION).”

Eerder liet het gemeentebestuur in het beleidsplan al verstaan ook de vraag van GO! om een nieuwe school te bouwen in Heist te faciliteren. Net zoals de plannen van het vrij onderwijs om een nieuwe school te bouwen ondersteund worden. Al zijn daar nog geen concrete details over bekend. (MM)