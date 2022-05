Knip Korenmarkt geschrapt uit nieuw bereikbaarheidsplan van Izegem; oppositie heeft nog bedenkingen

Vlaams Belang: “Straks ook een brochure met alle files in beeld?”

Namens Vlaams Belang nam Rik Baert het woord. “Wij blijven vierkant tegen dit plan. Uiteraard zijn we ook voor meer veiligheid. Maar misschien toch nog eens aanstippen dat niet enkel de autobestuurders, maar ook de fietsers zelf een grote verantwoordelijkheid hebben als het op fietsveiligheid aankomt. We stellen ons ook vragen bij een investering aan een brug die binnen tien jaar toch wordt afgebroken. Hetzelfde geldt overigens voor Emelgembrug, die moet straks ook tegen de vlakte. Het stadsbestuur schermt met subsidies, maar die centen komen ook van de belastingbetaler. Het plan dat voorligt zal voor wandelaars en fietsers hier en daar wel voordelen hebben, maar er zijn ook mensen die moeten werken en met hun auto in het centrum geraken. Ook om de handelaars te beleveren bijvoorbeeld. Als je nu op de Grote Markt staat kun je via de Kasteelstraat wegrijden, of via de Brugstraat allerlei richtingen uit. Straks kun je enkel nog via de Marktstraat wegrijden waar je dan op de Roeselaarsestraat uitkomt, in een eenrichtingsstraat nota bene. Na een ommetje van een kwartier kom je dan misschien waar je naar je toe wil. De brochure die de stad verspreidde toont fictieve beelden. We zouden het op prijs stellen mocht er na het uitvoeren van die plannen eenzelfde brochure komen met foto’s van de files op de plaatsen die nu afgebeeld staan en van het kruid in het groen op het brugpark”, besloot hij zijn pleidooi.

Burgemeester Bert Maertens counterde de bruggenvraagstukken. “Er komen zeker twee nieuwe hogere bruggen, zowel in het centrum als in Emelgem. Die in Kachtem blijft uiteraard ook, die is net hoog genoeg. Dat de subsidies die we krijgen ook van de belastingbetaler komen klopt, maar als wij die niet gebruiken, dan gaat Roeselare of Ingelmunster er misschien mee aan de haal.”