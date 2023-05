Kleurrijke stoelen en banken duiken op in Tielts straatbeeld

Op vijf verschillende pleintjes in Tielt en deelgemeenten zijn voortaan losse stoeltjes en zitbanken te vinden. Met het initiatief wil het stadsbestuur iedereen de kans bieden om even uit te blazen op het openbare domein.

De kleurrijke meubeltjes kwamen er in de marge van het strategisch commercieel plan die opgemaakt wordt in samenwerking met een detailhandelscoach van OC West. “Wat alvast naar voren kwam uit de studie is dat er best wat meer kleur mag komen in onze kernen”, weet schepen van Lokale Economie Hedwig Verdoodt (CD&V). “Daarom investeerden we in modulair straatmeubilair, om zo aantrekkelijke pleinen te creëren waar plaats is voor verpozing en ontmoeting, terwijl we ook ‘slow shopping’ stimuleren.”

Verschillende locaties

Op de volgende locaties kan je telkens een zitbank en acht losse stoelen vinden: op de Markt en het Alexianenplein in Tielt, op het Dorpsplein van Aarsele en aan de kerken van Kanegem en Schuiferskapelle. De stoelen mogen gerust een paar meter verplaatst worden door gebruikers. Onder meer in Ruiselede, Maldegem, Gent, Brugge en zelfs Parijs zijn dergelijke stoeltjes al langer te vinden.