Klacht tegen Marc Desloovere geseponeerd: voormalig Zwevegems schepen keert terug als raadslid in gemeenteraad

De klacht die liep tegen voormalig Zwevegems schepen Marc Desloovere voor verkeersagressie, werd door het gerecht geseponeerd.

Er komt dus geen gerechtelijk vervolg aan het geval van verkeersagressie waarbij toenmalig Zwevegems schepen Marc Desloovere in oktober vorig jaar betrokken raakte. Het gerecht heeft de klacht immers geseponeerd, waardoor de zaak dus gesloten is.

Achtervolging en schermutseling

De schepen kwam in opspraak omdat een Franse vrouw hem gehinderd had bij een voorrang van rechts. De schepen achtervolgde haar tot in het bedrijf waar de vrouw werkte om haar terecht te wijzen. Er zou daar ook een schermutseling geweest zijn, waarbij de vrouw gewond raakte. De schepen heeft dit steeds in alle toonaarden ontkent. Hij geeft toe dat hij misschien wel impulsief reageerde, maar stelt dat de ganse zaak op de spits gedreven en georkestreerd werd door een bepaald oppositielid.

Terug in gemeenteraad

Als gevolg van de hele heisa, die door het feit ontstond, diende Marc Desloovere begin december vorig jaar ontslag te nemen als schepen en stelde hij ook al zijn mandaten ter beschikking.

In ieder geval heeft de ganse zaak zijn sporen achtergelaten bij de ex-schepen. Hij maakte een moeilijke periode door, maar keert nu terug in de gemeenteraad waar hij als raadslid zal zetelen voor Samen!. (GV)