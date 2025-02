Klaas Verbeke is nieuwe voorzitter van CO7

CO7, het intergemeentelijk samenwerkingsverband rond cultuur en erfgoed in de Zuidelijke Westhoek, verwelkomt een nieuwe voorzitter. Klaas Verbeke, CD&V-schepen van erfgoed in Poperinge, neemt sinds februari de fakkel over van Laurent Hoornaert.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober wisselt ook de samenstelling van de raad van bestuur van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zoals CO7. Op 1 februari trad de nieuwe bestuursploeg aan. De raad van bestuur kwam voor het eerst samen op 6 februari en koos op dat moment ook een nieuwe voorzitter.

Klaas Verbeke (45) is leerkracht Nederlands-Engels in het Lodewijk Makeblijdecollege in Poperinge en is sinds 2021 schepen in Poperinge. Vanuit die functie zetelt hij al enkele jaren in de raad van bestuur van CO7. Met zijn ervaring en nieuwe bevoegdheden voor erfgoed en archief – thema’s die hem nauw aan het hart liggen – is hij enthousiast om als voorzitter aan de slag te gaan.

“In 2025 bestaat CO7 20 jaar en in die twee decennia is de organisatie een vaste waarde geworden in het cultuur- en erfgoedveld van de Zuidelijke Westhoek”, zegt de kersverse voorzitter. “Ik wil de komende jaren mee mijn schouders zetten onder de werking van CO7.”

Klaas Verbeke zal het voorzitterschap de komende twee jaar (2025-2026) opnemen. Het voorzitterschap wisselt om de twee jaar: in 2027 neemt Emmily Talpe, schepen in Ieper, het roer over, gevolgd door Joachim Jonckheere, schepen in Zonnebeke, vanaf 2029.