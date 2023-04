Kiran Van Landschoot stapt uit Open Vld Maldegem, maar blijft wel actief als onafhankelijk gemeenteraadslid

Omdat hij zich niet meer kan vinden in de manier waarop Open Vld Maldegem politiek voert, stapt Kiran Van Landschoot uit de partij. Hij blijft verder als onafhankelijk raadslid in de gemeenteraad zetelen.

Na Peter Van Hecke en Henk Deprest is Kiran Van Landschoot het derde gemeenteraadslid die tijdens deze bestuursperiode de Open Vld-fractie verlaat om verder als onafhankelijk raadslid te zetelen. Daarmee is niet langer Open Vld, maar CD&V de grootste fractie in de gemeenteraad.

Onafhankelijk raadslid

Met zijn 992 voorkeurstemming werd Kiran Van Landschoot in 2018 de vijfde verkozene op de Open Vld-lijst. “Ik heb de verkiezingsoverwinning meegevierd en de nieuwe meerderheid mee gestalte gegeven. Ik zag de spanningen zowel binnen onze fractie als in de coalitie stijgen. Na de bestuurswissel in februari van vorig jaar is de toestand er binnen de fractie niet op verbeterd. Ik werd verkozen om te besturen in dienst van de bevolking en niet om tegen andere fracties in te gaan. Daarom heb ik mijn ontslag bij de Maldegemse Open Vld-afdeling ingediend. Ik zal de rest van de bestuursperiode als onafhankelijk raadslid zetelen en mij constructief opstellen tegenover de meerderheid”, legde Kiran uit.

Door als onafhankelijk raadslid te zetelen, geeft Kiran Van Landschoot aan dat zijn politieke rol in Maldegem nog niet is uitgespeeld. Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen laat hij alle pistes open. Hij wil echter niet op een lijst staan die agressief tegenover andere partijen staat. (LV)