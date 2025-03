Kim Verschelde, toneelactrice en godsdienstleerkracht, nieuwe partijvoorzitter van Vooruit Wervik

Tijdens de algemene vergadering van de leden van Vooruit Wervik werd Kim Verschelde als nieuwe voorzitter verkozen. Ze neemt het roer over van burgemeester Youro Casier. Kim groeide op in Kortrijk en speelt er toneel bij Isegrim. Ze is kleuterleidster van opleiding maar geeft momenteel Godsdienst in verschillende scholen van het Gemeenschapsonderwijs. Kim is de partner van Joachim Anne en mama van twee dochters.

Toen Lien Deblaere op de nieuwjaarsreceptie van 2023 aankondigde afscheid te nemen van het voorzitterschap nam Youro Casier de fakkel over. Dit onder meer om in aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen een duidelijk signaal te geven dat de partij kon rekenen op een sterke kopman. “Onze lijstvorming toonde al aan dat we inzetten op verjonging en vernieuwing”, aldus Youro Casier.

“Een aantal van de nieuwkomers kregen ook effectief een mandaat. De volgende stap is het kiezen voor een jonge en nieuwe voorzitter die verder de kaart van verjonging trekt en zo de toekomst van onze partij versterkt en verzekert.”

Kim Verschelde was de enige kandidate nadat haar het voorstel gedaan werd deze taak op zich te nemen. “De vraag verraste me, ik heb er grondig over nagedacht want ik besef dat dit een taak is met veel verantwoordelijkheden, maar tegelijk ook met heel wat mooie uitdagingen”, aldus Kim.

“Vooruit Wervik-Geluwe is een dynamische partij waar heel wat ervaring gecombineerd wordt met enkele enthousiaste jonge bestuursleden die bereid zijn zich verder in te zetten voor de partij en Wervik. Jongeren die ook bereid zijn om te leren van onze ervaren bestuursleden en mandatarissen. Zo werken we nu al aan een goede opvolging.”

Gesterkt door partij en gezin

“De partijleden steunen me maar ook mijn gezin staat achter mij, we hebben dit goed besproken. Dit sterkt me om de sprong te wagen en dit nieuwe avontuur aan te gaan met heel veel goesting.”

“Kim kwam al in 2019 in ons partijbestuur”, aldus Lien Deblaere. “Ze nam aan de lokale verkiezingen van vorig jaar voor het eerst deel. Kim kent de partijwerking en onze bestuursleden goed en we zijn ervan overtuigd dat ze de geknipte persoon is voor de rol als voorzitter. We geven de partij in goede handen, mijn steun heeft ze voor de volle 100 procent.”

Aubin Handsaeme en Emma Villain kregen terug het vertrouwen om verder de rol als secretarissen in te vullen en ook Ivan Bille en Dominique Marecaux volgen als schatbewaarders verder de partijfinanciën op.