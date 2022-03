Kersvers schepen van Bredene Daisy Hoste draait dagje mee in woonzorgcentrum

Daisy Hoste is sedert januari nieuw in het Bredense schepencollege. “Als schepen met vooral bevoegdheden binnen de sociale sector vind ik het belangrijk om het beleid af te stemmen op de werkvloer. Om die realiteit te kennen, is betrokkenheid belangrijk”, klinkt het.

“Nadat ik mij eerder al drie dagen liet onderdompelen in de werking van de sociale dienst, de jeugddienst en de buitenschoolse kinderopvang trok ik vorige week ook een dag op met de verpleeg- en zorgkundigen van het woonzorgcentrum Jacky Maes”, legt schepen Daisy Hoste uit.

De dag startte al om 6u45 met het ontbijt voor de bewoners en de overdracht van de nachtploeg. “Nadien waren er therapeutische sessies met kiné en logo. Ook het dagverzorginscentrum kwam aan bod en ik leerde hoe de zorgproducten worden uitgegeven, het middagmaal wordt voorbereid, de koffiebedeling verloopt, het onderhoud, …”

“Om uiteindelijk de dag af te sluiten als demiclown in het animatieteam. Zelf ondervinden en meemaken hoe alles in zijn werk gaat, is voor mij belangrijk. Want ik leer er niet alleen alle medewerkers door kennen maar ook hun werking, vragen en noden”, besluit schepen Daisy Hoste.

