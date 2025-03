Kenneth Hennion blijft voorzitter Vooruit Avelgem

Bij Vooruit Avelgem zijn de bestuursverkiezingen achter de rug en dat betekent continuïteit aan het roer. Gemeenteraadslid Kenneth Hennion (34) werd herbevestigd als lokale partijvoorzitter. Hij kan rekenen op een sterk team met Sandra Platteau als ondervoorzitter, Ushi De Pestel als secretaris en Dirk Vercoutere als penningmeester. In totaal werden 21 leden verkozen in het lokale partijbestuur.

“Het gaat niet om de functienamen, het belangrijkste is dat we samenwerken en dingen in beweging zetten”, benadrukt Hennion. “Alleen door samen te werken, gaan we vooruit. We willen een constructieve oppositie voeren: niet tegenwerken of verzuren, maar actief meebouwen aan een beter Avelgem.”

Kenneth Hennion was de voorbije legislatuur niet alleen gemeenteraadslid, maar ook fractieleider. Zijn herbenoeming als voorzitter ziet hij als een verderzetting van zijn werk. “We blijven inzetten op sociale rechtvaardigheid en een leefbare gemeente voor iedereen”, zegt hij overtuigd.

Mobiliteit

Eén van de grootste uitdagingen voor Avelgem blijft mobiliteit. “We hebben hier twee grote scholen die pal in het centrum tegenover elkaar liggen. Dat brengt de nodige verkeersdrukte met zich mee. We volgen dit dossier nauw op en willen met onze partij bijdragen aan een oplossing,” zegt de partijvoorzitter.

Naast zijn politieke engagement is Kenneth ook een echte familieman.

Hij is getrouwd met Kelsey T’Kint, die als zorgkundige werkt in een woonzorgcentrum in Heestert. Samen hebben ze twee zoontjes: een peuter van drie jaar en een baby van amper drie weken oud. “Toegegeven, het is soms een uitdaging om knopen door te hakken”, stelt hij.

“Ik wil voor iedereen goed doen, maar heb geleerd dat je soms dingen moet loslaten. Dat is niet altijd makkelijk, zeker niet in de politiek.”

Met een sterk en vernieuwd bestuur blikt Vooruit Avelgem vol ambitie naar de toekomst. “We blijven ons inzetten voor een sociaal en leefbaar Avelgem. Samen maken we het verschil.”