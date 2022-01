“Keizerspark in Wingene wordt plek waar je je thuisvoelt”

De gemeente maakt dit jaar verder werk met het uitbouwen van het Keizerspark met een nieuw vrijetijdscentrum, inclusief theaterzaal en een nieuwe bib. Het huidig gemeentehuis wordt gerenoveerd.

De site van het Keizerspark bevindt zich in het hart van de gemeente. De afgelopen periode werkte de gemeente samen met het ontwerpteam intensief verder aan het project. Momenteel is de laatste rechte lijn naar de start van de werken ingezet. De ontwerpplannen en bijhorende technische studies werden gefinaliseerd. “Dit voorjaar gaan we voor dit project prijs vragen aan verschillende aannemers”, weet schepen Brecht Warnez (CD&V).

Klaar tegen 2024

“Momenteel is het onze bedoeling om het Keizerspark af te hebben in het najaar van 2024. De start- en einddatum van de werken ligt, gezien de huidige hoge coronabouwprijzen nog niet helemaal vast. Indien nodig stellen we even uit. De gemeentefinanciën moeten ook kloppen.” De gemeente investeert 13 miljoen euro in het project.

Het Keizerspark omvat een theaterzaal, cultuurplein, multifunctionele foyer en polyvalente ruimtes waar ook verenigingen gebruik van kunnen maken. Er komt een nieuwe bibliotheek en zo worden de theaterzaal en bibliotheek een compacte nieuwbouw los van het parochiaal centrum. Het parochiaal centrum wordt gerenoveerd tot polyvalente ontmoetingsruimte en hiervoor wordt 340.000 euro uitgetrokken.”

“Het gemeentehuis wordt ingrijpend gerenoveerd en aan de kant van het Gemeenteplein uitgebreid met een nieuw gedeelte. In het vernieuwde gemeentehuis komt een overkoepelend dienstverleningsconcept. De gemeentelijke diensten zullen gecentraliseerd worden.

“Het Keizerspark met het nieuwe vrijetijdscentrum moet het centrum van onze gemeente nog groener en aangenamer maken”, vult Brecht Warnez nog aan. “Iedereen moet er zich thuis voelen. Via de renovatie van ons gemeentehuis moderniseren we de dienstverlening en willen we nog klantvriendelijker worden”.

Oppositiepartij N-VA is bezorgd over de kostprijs en roept op tot voorzichtigheid. “Als N-VA stellen we ons constructief en kritisch op”, weet Pieter-Jan Verhoye. “De grondige renovatie en uitbreiding van het gemeentehuis vinden we een goeie zaak. Door de verschillende diensten te centraliseren krijgen onze inwoners een betere dienstverlening en kunnen we met het extra ‘cultureel’ aanbod onze gemeente aantrekkelijk maken.”

Financiële kater

“We breken graag een lans om in en rond het Keizerspark nog meer maatschappelijke en gemeenschappelijke functies samen te brengen. Collega-raadslid Marie-Christine Vandendriessche pleitte onlangs nogmaals om in verband met de uitrol van het voedseldistributieplatform in onze streek een gemeentelijk voedselverdeelpunt te realiseren. Dat zou ook op of rond de site kunnen worden gerealiseerd.”

“We denken er ook aan om de faciliteiten van onze verenigingen op de site te brengen. Onze grote zorg is wel de kostprijs. In de eerste maanden van 2022 gebeurt de aanbesteding en komen de offertes binnen. Momenteel swingen zowel de transport- en grondstofprijzen de pan uit. Indien de kostprijs te hoog is, roepen wij het gemeentebestuur op om de uitrol van dit project uit te stellen of een bepaald deelproject eerst te bouwen. We moeten vermijden dat dit project onze inwoners opzadelt met een financiële kater.”

