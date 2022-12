Het nieuwe jaar start met een grondige wissel in het schepencollege. Anne Vervarcke-Pattyn, Kathleen van der Hooft en Annie Vandenbussche zwaaien af als schepenen. Anne werd tijdelijk schepen na het overlijden van burgemeester Leopold Lippens, maar vooral Kathleen en Annie hadden een jarenlange staat van dienst.

Schepenen Kathleen van der Hooft (65) en Annie Vandenbussche (64) zetten de voorbije jaren mee hun schouders onder een aantal belangrijke dossiers in Knokke-Heist. “In 1982 was ik voor het eerst kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen voor de toenmalige PVV. Vanop een 24ste plaats werd ik toen niet verkozen”, weet Kathleen van der Hooft. De licentiaat moraalwetenschappen en criminologie werd in 1989 OCMW-voorzitter. “Tevens was ik van 2000 tot 2006 provincieraadslid en 20 jaar lang voorzitter van de liberale vrouwenbond Hoger Leven. Van 2004 tot 2008 was ik nationaal voorzitster van de VLD- en daarna de Open Vld-Vrouwen”, aldus Kathleen, die in totaal 22 jaar OCMW-voorzitter was. “Het is niet iets waar je als politicus mee scoort, want met de miserie van een ander kom je niet naar buiten. Knokke-Heist is een gemeente met veel uitstraling, maar ook hier wonen er heel wat mensen met problemen.”

Betaalbaar wonen

“In die 22 jaar is er heel veel gebeurd. Wat wonen betreft, ben ik toch wel trots dat we in Knokke-Heist het betaalbaar wonen echt op de agenda hebben gezet. We tellen 360 sociale woningen en de volgende jaren komen er daar nog 200 bij. We zijn de eerste gemeente die een betaalbaar verhuurkantoor hebben. Wat zorg betreft: in 2002 hebben wij een autonome vereniging opgericht met de woonzorgcentra Noordhinder en Onze Lieve Vrouw van Troost en de assistentiewoningen Mardyck. Uiteraard ben ik trots dat ik in die jaren mee aan de wieg stond van de bouw van deze assistentiewoningen en de nieuwbouw van beide woonzorgcentra. Wat welzijn betreft: naast de basisopdracht van financiële steun voor de meest kwetsbaren in onze samenleving zijn er nieuwe projecten opgestart die elk op zich aanzetten tot een warmere samenleving zoals de sociale kruidenier ’t Schap, buurtzorg, de Living waar mama’s samenkomen, het Salon om senioren uit de eenzaamheid te halen…”

“Hoe mijn toekomst eruit ziet? (brede glimlach) In januari staat er één activiteit in mijn agenda: de kapster. Maar verder heb ik nog heel wat om handen. Ik ben nog gemeenteraadslid en zetel nog in verschillende raden van bestuur.”

Annie Vandenbussche. © DM

Ook Annie Vandenbussche zwaait af als schepen. “Mijn politieke carrière startte in 1999 in volle dioxinecrisis toen de CVP, na 45 jaar ononderbroken macht, in de oppositie geduwd werd. Daarmee ontgoochelde ik schepen Maxim Willems. Hij wilde mij heel graag op de lijst van Gemeentebelangen”, zegt Annie. “Ik werd in 2000 verkozen als gemeenteraadslid. In 2006 werd ik OCMW-voorzitter tot 2012 en in 2017, amper één jaar vóór de verkiezing van 2018, schepen. Mijn bevoegdheden zijn vaak gewisseld, maar een constante was cultuur. Die bevoegdheid was helemaal mijn ding. Onze gemeente zet trouwens zwaar in op cultuur.”

Nog veel werk

“Er ligt nog veel werk op de plank dat ik zelf niet kan afronden. Maar dat is een politieke kwestie en niet mijn eigen keuze. Ik wens mijn opvolger Bert De Brabandere alle succes toe. De toekomst van de politiek zie ik niet rooskleurig in. Men heeft geen coherent uniek verhaal meer, in de grote gemene deler zeggen ze allemaal hetzelfde. De accenten zitten nu bij de extreme partijen, zowel links als rechts. Het middenveld is weg. Men denkt louter in termen van herverkiezing.”

“Desondanks ben ik ontzettend dankbaar. Vanuit mijn diensten lieten ze gewezen stadsdichteres Lotte Dodion een gelegenheidsgedicht schrijven, te lezen in CC Scharpoord. Dat is voor mij het allermooiste en warmste afscheidsgeschenk. Nu maak ik meer tijd voor mijn gezin en mijn kleinzoontje Len.”