Kandidaat-burgemeester Axel Ronse (N-VA) over ‘huwelijk’ tussen Team Burgemeester en CD&V: “Ik vraag me af of de Kortrijkzaan dit gelooft”

Axel Ronse, kandidaat-burgemeester voor coalitiepartij N-VA, heeft serieuze bedenkingen bij de demarche van CD&V en Team Burgemeester om als ‘Stadspartij’ naar de kiezer te trekken.

“Net zoals ik niet geloofde dat Vincent Van Quickenborne ooit Kortrijk zou inwisselen voor een Vivaldi-ministerspost, geloofde ik niet dat CD&V in Kortrijk ooit zou verdwijnen en opgaan in de lijst van Vincent. Met Vincent heb ik altijd zeer goed samengewerkt en ik ben ook van plan om dat te blijven doen. Ik hou van zijn vastberadenheid. De laatste weken voelde ik wel meer en meer vertwijfeling bij hem. Ik begrijp dat, want veel Kortrijkzanen associëren hem met Vivaldi”, klinkt het.

Positief project

“Angst is zelden een goede raadgever. Noch de angst van CD&V voor een implosie, noch de angst van Vincent om de rekening van Vivaldi te krijgen. De voorbije jaren stonden Vincent & CD&V elkaar naar het leven. Nu pretenderen ze elkaar te vinden in een positief project. Ik vraag me af of de Kortrijkzaan dit gelooft. Ik vind het jammer voor de vele CD&V-kiezers dat hun partij verdwijnt. Geen plaats voor leedvermaak vandaag. Ook voor hen ben ik kandidaat-burgemeester. Onze coalitie krijgt veel vertrouwen. Het komende jaar blijven we loyaal aan het bestuursakkoord knallen”, besluit Ronse. (Jules Fremaut)