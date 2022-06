Julien (8) is burgemeester van Brugge voor één dag

De achtjarige Julien Neirynck zal zaterdag 18 juni 2022 niet vlug vergeten. Het is de dag dat zijn wens uit het ‘Wensbomenbos’ uitkwam en hij zich burgemeester van Brugge mag noemen.

Julien Neirynck bezocht in de voorbije kerst- en nieuwjaarsperiode het grote Wensenbos dat Stad Brugge had aangelegd op de Burg. Daarbij werd iedereen uitgenodigd een wens neer te schrijven, waarna de Stad er een aantal zou selecteren om die ook echt in vervulling te zien gaan. De jonge Julien, die eigenlijk in Hooglede woont maar erg vaak bij zou grootouders in Brugge verblijft, moest niet lang nadenken over zijn wens. Hij wilde, om te beginnen voor één dag, burgemeester van Brugge zijn. Huidig burgemeester Dirk De fauw besloot in te gaan op de vraag van Julien, die erg blij verrast was toen hij dat te horen kreeg.

Zoals het een echte burgemeester betaamt werd hij aan huis opgehaald door een dienstwagen met chauffeur. Julien stond dan ook al ‘s morgens vroeg klaar bij de woning van zijn grootouders in de Witteleertouwersstraat in de Brugse binnenstad. De ‘grote’ burgemeester Dirk De fauw was er ook al bij en overhandigde Julien plechtig de bijhorende tricolore sjerp. “Julien Neirynck, u bent nu burgemeester voor één dag”, klonk het uit de mond van de burgervader.

Veel afspraken

De aanwezige pers wilde van de nieuwe burgemeester weten hoe hij zich voelt bij de start van zijn dag als burgemeester en wat hij ervan verwacht. “Ik kijk er naar uit om een gratis abonnement van Club Brugge te krijgen want blijkbaar is dat de gewoonte voor de burgemeester van Brugge”, wist burgemeester Julien. “Hooglede is ook wel leuk maar als ik moet kiezen ben ik toch liever burgemeester van Brugge want deze stad is groot en mooi. Wat ik graag zou doen als burgemeester? Meer leuke dingen voor de kinderen in Brugge realiseren, zoals meer speelpleintjes bijvoorbeeld.”

Burgemeester Julien Neirynck stond dus aan de start van een drukke dagtaak. Te starten met het bijwonen van een ontbijt ter gelegenheid van de heraanleg van de omgeving van de school Olva in Assebroek, met een bijhorend parkje voor de buurtbewoners. In het stadhuis moest hij ook nog de leden van de West-Vlaamse snorrenclub ontvangen naar aanleiding van hun 25-jarig bestaan. En dan moest hij ook nog de fietsdiploma’s uitreiken aan de cursisten ‘fietsen voor diploma’s’ voor volwassenen. Julien verklapte ook dat hij er vooral naar uitkeek om mee te mogen rijden in de mooie dienstwagen van de burgemeester. Hij was toen ook apetrots toen chauffeur Eddy Hillewaert de achterdeur van de fraaie limousine voor hem open hield en hij mocht plaats nemen, op weg naar zijn vele afspraken als burgemeester voor één dag.