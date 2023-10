Jules Noterdaeme is nieuwe kinderburgemeester

Jules Noterdaeme (11) van Leefschool De Letterzee is in het gemeentehuis van Koksijde verkozen tot tiende kinderburgemeester, voor het schooljaar 2023-2024. Hij zal samen met dertien raadsleden zetelen in de kindergemeenteraad.

De veertien werden verkozen uit de leerlingenraad van zeven Koksijdse scholen. Zij zullen dit schooljaar vijf keer zetelen om thema’s te bespreken rond sport, spel, natuur, milieu, verkeersveiligheid, gelijke kansen, cultuur… Soms zullen ze vergaderen in de Kokpit in het gemeentehuis, maar ook in het Duinenhuis, de bib, musea, het politiehuis…

Samen dingen doen

Jules Noterdaeme weet bijzonder goed wat er van hem wordt verwacht: een goeie burgemeester moet zijn gemeente kennen, weten wat er leeft, positieve zaken stimuleren en zich inzetten om wat beter kan ook beter te maken. “Dit had ik niet verwacht, maar ik kijk ernaar uit om samen met jullie leuke dingen te doen”, zei hij in zijn eerste speech. “Wat ik heel graag zou willen: één jaar garantie op sport voor iedereen, want ieder kind heeft daar recht op, ook kinderen bij wie ze het thuis wat minder breed hebben. Het zou ook fijn zijn dat er extra speelpleintjes en speeltuigen op het strand komen, want dat zorgt voor extra uitleving en plezier. Ik vind sport belangrijk: ik tennis, zit in surfclub Windekind, en zou later graag verder studeren in een sportgerelateerde richting. Of iets met elektriciteit, dat ligt mij ook!”

Of hij op school iets zou willen veranderen? “Niet echt, ik zit op een hele toffe school. Wel zou ik graag nog eens meedoen aan een toneelstuk.”

Voor zijn gitaar zal Jules voorlopig minder tijd hebben. Hij moet de gemeente vertegenwoordigen op evenementen en huldigingen. “Dat zal wel eens lastig zijn, maar dan kan ik altijd rekenen op mijn klasgenootje Julie Vermeersch, die mijn plaats als afgevaardigde kan innemen.”

De nieuwe raadsleden zijn Julie Vermeersch (6de klas van Leefschool De Letterzee), Axel Jorissen (5de) en Ides Ruga (6de) van Vrije Basisschool Oostduinkerke, Seif Al Tourfan en Joïca Gombeir van Inspirant aan Zee/De Strandloper BuBaO, Pippa Sustronck (5de) en Lowie Lepla (6de) van Vrije Basisschool De Ark, Emiel Vandewalle en Appoline Beuten (6de) van Gemeentelijke Basisschool Koksijde, Lou Vandooren (5de) en Aze Goddaer (6de) van Gemeentelijke Basisschool Oostduinkerke, en Yasin Ayari en Mattéo Mayard van GO! BuO Westhoek/De Viertorre. (MVO)