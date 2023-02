Jordy verlaat de Westhoek en de politiek: “Ik was graag de Filip Watteeuw van Ieper geworden”

“Ik was graag de Filip Watteeuw van Ieper geworden.” Een jaar voor de verkiezingen kiest Jordy Sabels om de politiek te verlaten. Die keuze kadert in een bredere levensomwenteling, met een carrièreswitch en verhuis van Ieper naar Gent.

Dichter bij het UZ, voor zijn vriendin Laura Schuyesmans. Zij trad in zijn voetsporen als covoorzitter van Jong Groen nationaal en lijdt aan een ziekte, die haar leven serieus zal inkorten. “Het leven loopt niet altijd zoals je denkt, en er is meer dan politiek alleen.”

De 31-jarige Jordy groeide op in kansarmoede en verbleef tot zijn achttiende in een open instelling in Antwerpen. Toch slaagde hij erin om twee masterdiploma’s te halen, een carrière uit te bouwen bij een non-profitorganisatie en kansarme lotgenoten te inspireren met openhartige verklaringen, die meermaals werden verspreid in de nationale pers.

Wuk met Ieper?

Jordy verhuisde in 2015 naar Ieper en zette er zijn eerste stappen in de politiek. Hij werd voorzitter van de lokale afdeling van Groen en voerde ludieke acties met bloemen, bomen, vuilbakken, zandkastelen, geschilderde fietspaden en inspraakplatform Wuk met Ieper?

Sinds 2019 voert hij als fractieleider oppositie in de gemeenteraad, maar had hij bij zijn eerste verkiezing meteen gehoopt op een schepenambt.

“Ik was graag de Filip Watteeuw van Ieper geworden. De mobiliteitskeuzes kunnen en moeten radicaler. Kijk maar naar de autokerkhoven op de Grote Markt en de Leet. Er is verandering nodig en dat kan niet zonder Groen. Daarom moet mijn partij in 2024 gaan voor een verdubbeling van het aantal zetels en medebestuur. Met welke partijen? Men spreekt al met mekaar, maar de kiezer zal beslissen.”

Of Jordy straks de nieuwe Watteeuw van Gent wordt, moet later blijken. “Eerst wat rusten. Er valt een gewicht van mijn schouders, want ik heb een haat-liefdeverhouding met de politiek. Op dossiers van het klimaat, Vredesstad, fietsstraten en het sociaal beleid konden we onze stempel drukken, maar ik had de voorbije vier jaar gehoopt op meer input vanuit de oppositie. Het politiek spel en die tweespalt tussen meerderheid en oppositie, daar heb ik het moeilijk mee.”

Vrienden in de Ieperse politiek

Hij heeft er dan ook weinig moeite mee om ook goede zaken door die meerderheid te benoemen. “Zoals het sociaal overleg door schepen Ryde en de duurzame inspanningen door schepen Despeghel. Het zwembaddossier ziet er veel minder rooskleurig uit en zal een grote impact hebben op het budget.”

“Jammer genoeg moet ik mijn mandaat en deze stad nu loslaten, maar ik blijf me wel engageren. In de nationale politiek probeer ik onder meer rond migratie mijn stem te verheffen op Twitter. Tijdens de verkiezingscampagne kom ik graag flyeren in Ieper. Een mandaat in Gent kan een optie zijn, maar daar hebben ikzelf en de Gentse afdeling nog geen beslissing over genomen.”

Ondanks de haat-liefdeverhouding, houdt Sabels naar eigen zeggen wel vrienden over aan de Ieperse politiek. “Over partijgrenzen heen. Het kan er soms bits en hard aan toe gaan in de gemeenteraad, maar achteraf wordt op een andere manier met mekaar gebabbeld. Voor die vrienden kom ik graag terug naar deze prachtige stad.”

Werken voor Oxfam

In Gent gaat Sabels werken voor Oxfam. “Om ook via deze weg een sociale impact te hebben op de samenleving.”

Volgende maand neemt Sabels afscheid van de gemeenteraad. Sam Vancayseele, met zijn 29 lentes de jongste in de raad, volgt Sabels op als fractieleider. Zijn zitje wordt ingenomen door Diederik Vandenbilcke, die ooit voorzitter was van de afdeling.

(TP/ Foto TP)