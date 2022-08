Jongste schepen van Zulte legt de eed af: Fauve Tack (28) krijgt al meteen moeilijk dossier op haar bord

Het werd eerder al aangekondigd maar sinds afgelopen gemeenteraad is het ook officieel: Natasja De Vos geeft haar schepenambt door aan Fauve Tack (Open Zulte). Zij wordt onder andere bevoegd voor kinderopvang en hiervoor krijgt ze meteen een moeilijk dossier voorgeschoteld. Kinderopvang Pimpoli in de Waalstraat zit binnenkort zonder onderdak.

Enkele weken geleden kondigde Natasja De Vos al aan dat de combinatie tussen haar werk, schepenambt en gezinsleven te moeilijk werd en dat ze daarom besloten had om haar mandaat terug te geven. Op de gemeenteraad sprak ze nogmaals haar dank uit aan haar partij en de gemeentelijke diensten.

“Het is met grote spijt dat ik mijn ambt neerleg maar ik zal de dossiers verder opvolgen van aan de overkant van de tafel.” De Vos kreeg applaus en steunbetuigingen van zowel meerderheid als oppositie.

Kindermaatje

Fauve Tack legde de eed af en nam met een kwinkslag haar sjerp in ontvangst van de burgemeester. “Ik dacht dat je een kindermaatje voor mij ging bestellen”, grapte de kersverse schepen. Tack is niet groot van gestalte maar met 28 lentes vooral de jongste schepen van het college. Ze wordt bevoegd voor onderwijs, kinderopvang, gelijke kansen, gezondheid, ontwikkelingssamenwerking, participatie, duurzaamheid, milieu en dierenwelzijn.

“Een 20-tal gezinnen heeft geen opvang meer voor de kinderen”

Op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn voorafgaand aan de gemeenteraad leverde Natasja De Vos haar laatste bijdrage op het vlak van kinderopvang omtrent de problematiek van kinderopvang Pimboli. Fractievoorzitter Sally Cosyns (CD&V) bracht dit onder de aandacht: “Het pand dat ze huren in de Waalstraat wordt verkocht en hun nieuw pand in de Oudenaardestraat is niet goedgekeurd door Kind & Gezin. Een twintigtal gezinnen heeft zo geen opvang meer voor de kinderen.”

Noodoplossing

De gemeente onderzocht of ze de woning in de Waalstraat zelf kon kopen maar die bleek te verouderd. “Als noodoplossing kan Pimboli tijdelijk verhuizen naar een gemeentelijke zaal maar dit is verre van ideaal”, zei ex-schepen De Vos.

“Er moet al een keukentje aanwezig zijn of we hebben een traiteurdienst nodig voor het eten en we moeten ook rekening houden met onze verenigingen. Daarom zijn we met de gemeente op zoek naar een ander pand dat we kunnen kopen en doorverhuren aan Pimboli.”

Bij het agendapunt over de wetgeving rond de camerabewaking bij de glasbollen in Zulte mocht De Vos ook voor haar bevoegdheid milieu nog een laatste update geven.

“In 2021 werden 26 gevallen van sluikstorten vastgesteld bij de glasbollen en in 25 van die gevallen konden we de daders ook identificeren. De camera’s doen dus hun werk en de samenwerking met de politie verloopt goed.”

Huis Meheus

Tot slot stond er ook nog een – voorlopig laatste – verrekening op de agenda van de renovatiekosten van Huis Meheus. Extra elektriciteitswerken zullen 3.896 euro kosten maar het belangrijkste nieuwtje van schepen van Cultuur Michael Vandemeulebroucke was dat de werken eind december, na bijna tien jaar, eindelijk afgerond zullen zijn. Raadslid Lieven Lippens (CD&V) somde fijntjes een lijstje monumenten op – van het Atomium tot het Colloseum – die allen op kortere tijd gebouwd werden, maar was desondanks tevreden dat het einde van de werken in zicht was.

Zijn partijgenoot Henk Heyerick trad hem bij maar kon het toch niet nalaten om nog eens te benadrukken wat een miskleun hij dit dossier blijft vinden.