“Jonge vrouwen moeten zich veilig voelen in Kortrijk”: Eloïs (28), zus van Conner Rousseau, is nieuw gemeenteraadslid voor Vooruit Kortrijk

Op 17 maart legt Eloïs Rousseau, zus van Conner Rousseau, de eed af in de Kortrijkse gemeenteraad. Zo volgt ze Joost Bonte op, die zich als expert armoedebestrijding volledig wil toeleggen op zijn werk in het bijzonder comité van de Kortrijkse sociale dienst. Eloïs haalde tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024 vanop plaats 29 een uitstekend resultaat met 992 voorkeursstemmen. Tijdens de verkiezingsperiode legde ze de focus op het mentaal welzijn en de veiligheid van Kortrijkzanen, in het bijzonder van jonge vrouwen. Dat werk wil ze nu verder zetten als gemeenteraadslid.

“Of je nu een jonge studente of een jonge werkende mama bent, in onze mooie stad moet je je geholpen en veilig voelen”, zegt Eloïs. “Daar wil ik als gemeenteraadslid werk van maken. Er is in onze stad een breed aanbod voor hulp bij mentale problemen. Maar niet iedereen vindt zijn weg naar de juiste hulp. We kunnen als stad dat aanbod nog duidelijker in kaart brengen en dichter bij hen zijn om het samen aan te pakken”

“Daarnaast moeten we blijven zorgen dat iedereen zich veilig voelt in onze stad. Ik maakte gelukkig zelf nog niets mee, maar bijvoorbeeld ’s nachts of tijdens het uitgaan lastig gevallen worden, dat is verschrikkelijk en wraakroepend. Vanuit de gemeenteraad zal ik meewerken aan een meer aanwezig en zichtbare politie, acties die mensen versterken zodat ze weten wat te doen wanneer ze een foute situatie zien, en aan een sterk sociaal beleid om mensen op het juiste pad te houden. Hulp en steun zijn de kernwoorden. Want mensen rond jou hebben die zeggen: ‘I’ve got your back’, vooral op moeilijke momenten, is zo belangrijk.”

Eloïs, 28 jaar, woont in Marke en is directieassistente bij Lidl. Eloïs was jarenlang animator bij Joetz in het kinder- en jeugdverblijf de Barkentijn, samen met haar broer Conner. Ze groeide dan wel op in Sint-Niklaas, haar roots liggen in Kortrijk. En met een stevige geschiedenis. Het is de geboortestad van vader Jo Rousseau, de ‘peetvader’ van de Barkentijn. Cecile Delrue, grootmoeder van Eloïs, was gemeenteraadslid van ’71 tot ’89. Overgrootmoeder Maria Desmet, voormalig Belgisch senator, was het eerste vrouwelijke socialistische gemeenteraadslid in Kortrijk, en dit van ‘32 tot ‘65. Naar haar werd het Maria Desmetplein genoemd langs de Brugsesteenweg in Kortrijk. Zo is Eloïs de derde generatie in haar familie die in de Kortrijkse gemeenteraad zetelt.

Sterk team

Eloïs voegt zich in een sterk team van 7 Vooruit-gemeenteraadsleden naast Maxim Veys (schepen van Zorg en Natuur), Axel Weydts (Federaal parlementslid en gewezen schepen in Kortrijk), Nawal Maghroud (Vlaams parlementslid), Billy Buyse (woordvoerder van Vlaams minister Caroline Gennez), Tine Soens (fractiesecretaris Vlaams parlement) en Philippe De Coene (18 jaar als Kortrijks schepen op de teller, raad van bestuur VRT).