Jong N-VA 1302 kiest nieuw bestuur met voorzitter Mike Verslijpe

De leden van Jong N-VA 1302, de jongerenafdeling van N-VA in Kortrijk, Harelbeke, Kuurne en Zwevegem, hebben een nieuw bestuur gekozen. Mike Verslijpe volgt Giovanny Saelens op als voorzitter. Anke Seynaeve werd verkozen tot secretaris en Laurens Goeminne tot penningmeester van de afdeling. De nieuwe bestuursploeg is de komende twee jaar aan zet.

Alle leden van de N-VA jonger dan 31 jaar, konden zich de afgelopen weken kandidaat stellen voor het nieuwe bestuur van de afdeling. Zaterdagvoormiddag kwamen ze samen voor de tweejaarlijkse bestuursverkiezing.

Vlaams volksvertegenwoordiger en schepen van Cultuur Axel Ronse was aanwezig en gaf in een inspirerende speech het belang van een jongerenafdeling aan. Het nieuwe bestuur bestaat uit 15 leden.

Mike Verslijpe (24) is de nieuwe voorzitter. Mike woont op Overleie en is beroepshalve Supply Chain Coordinator. Hij is sinds 2019 bestuurslid van Jong N-VA 1302 en was de voorbije bestuursperiode secretaris. Hij volgt Giovanny Saelens op die sinds februari 2019 voorzitter was van Jong N-VA 1302. Giovanny blijft nog actief als bestuurslid van de afdeling.

Anke Seynaeve (28) volgt Mike op als secretaris van de afdeling. Laurens Goeminne (24) blijft aan zet als penningmeester. Naast voorzitter, secretaris en penningmeester werden nog 12 bestuursleden verkozen. In alfabetische volgorde zijn dit: Arthur Buckens, Emma Debaere, Koen Destoop, Frédéric Hénonin, Guus Maebe, Wout Patyn, Giovanny Saelens, Jean-Baptiste Tobler, Jonas Van den Brande, Ine Vandenbulcke, Tom Verkest, Maxim Vlieghe.

