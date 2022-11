Jonathan Haeyaert (22) is de nieuw voorzitter van Vlaams Belang Brugge

Jonathan Haeyaert, de 22-jarige stiefzoon van Stefaan Sintobin, is de nieuwe voorzitter van Vlaams Belang Brugge. Hij volgt gemeenteraadslid An Braem op, die meer tijd wil vrijmaken voor haar gezin.

Vlaams Belang Brugge heeft een nieuwe voorzitter. De nog maar 22-jarige Jonathan Haeyaert volgt An Braem op. “Het afdelingsbestuur keurde de voorzitterswissel unaniem goed”, vertelt fractieleider Stefaan Sintobin. “An, die een voltijdse job heeft, wil terecht meer tijd vrijmaken voor haar gezin met vier opgroeiende kinderen. We danken haar voor haar inzet de afgelopen jaren, en we zijn tevreden dat we nog verder op haar kunnen rekenen als bestuurs- en gemeenteraadslid.”

Haar opvolger is Jonathan Haeyaert, de 22-jarige stiefzoon van Stefaan Sintobin. Als geboren Bruggeling liep hij school in de Frères en het Sint-Jozefsinstituut. Hij behaalde al een bachelordiploma toerismemanagement aan Vives en studeert nu communicatiewetenschappen aan de Universiteit Gent. Hij zit in zijn laatste masterjaar.

Al enkele jaren is Haeyaert actief geëngageerd bij Vlaams Belang. Bij de gemeenteraadverkiezingen in 2018 was hij als 18-jarige een van de jongste kandidaten van het land. Hij is ook provinciaal coördinator voor de Vlaams Belang Jongeren in West-Vlaanderen. “Als jongere staat Jonathan uiteraard symbool voor het groeiende succes van het Vlaams Belang bij de jonge generatie”, aldus nog Stefaan Sintobin. (ON)