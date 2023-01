Johan vervangt Herman in Bijzonder Comité van de Sociale Dienst in Meulebeke

Johan De Poorter volgt voor N-VA Herman Vanhee op in het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 kon de N-VA een vertegenwoordiger aanduiden voor het Bijzonder Comité van Meulebeke. Herman Vanhee nam dit mandaat op. Na vier jaar geeft hij de fakkel nu door aan provincieraadslid Johan De Poorter. Hij zal de komende twee jaar de sociale dossiers in de gemeente mee opvolgen.

Herman Vanhee was in totaal 22 jaar mandataris in Meulebeke. Om persoonlijke redenen heeft hij besloten om de fakkel door te geven. “Johan was bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen rechtstreeks verkozen als gemeenteraadslid”, zegt Vanhee. “Maar omwille van de kansen die hij aan andere wou geven om aan politiek te doen, nam hij dit mandaat niet op. Aangezien ik om persoonlijke redenen beslist heb om deze functie neer leggen, lijkt het mij het ideale moment om mijn mandaat door te geven aan Johan.”

Bijzonder blij

“Ik ben bijzonder blij met de kans die ik krijg om de volgende twee jaar de dossiers verder op te volgen”, begint De Poorter. “In de vorige legislatuur zat ik al zes maanden in de OCMW-raad, toen als tijdelijke vervanger van Machteld Vanhee. En ik heb daarbij toch al de nodige ervaring opgedaan om me snel in te werken in de dossiers en de continuïteit te garanderen.”

“Daarnaast wil ik Herman bedanken voor zijn jarenlange inzet voor Meulebeke. Het is mede dankzij Herman dat we N-VA in onze gemeente op de kaart gezet hebben, waarvoor heel veel dank en respect.”

Herman stopt dan wel met de actieve Meulebeekse politiek, maar blijft wel present als voorzitter van de lokale N-VA-afdeling en blijft ook achter de schermen voluit meewerken richting verkiezingen 2024.