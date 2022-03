Johan Bossuyt is nieuwe voorzitter van N-VA Kuurne

N-VA Kuurne ging op zoek naar een nieuw bestuur. Johan Bossuyt is verkozen tot voorzitter, Guido Meyfroidt wordt ondervoorzitter.

“Op 31 december eindigde mijn mandaat als schepen en werd ik gemeenteraadslid”, vertelt kersvers voorzitter Johan Bossuyt. “Sedert 2013 maken we deel uit van de meerderheid, realiseren een sterk beleid en werken goed samen. Ik wil dit nu, samen met mijn team, blijven doen. De uitdaging en motivatie is alvast groot! Met N-VA Kuurne hebben we mee een krachtig beleid uitgewerkt dat goed is voor Kuurne en de Kuurnenaren. De voorbije drie jaar werkten we de plannen uit voor onder meer de centrumvernieuwing, de nieuwe school met sporthal, de nieuwe kinderopvang, het bikepark met joggingpiste en de vergroening die zal gerealiseerd worden. Dat beleid willen we zeker verderzetten en uitgewerkt zien!”

Gedreven bestuur

Johan Bossuyt engageert zich al sedert 2012 in de politiek. In dat jaar werd hij lijsttrekker voor N-VA, die toen voor de eerste keer apart opkwam in Kuurne. Johan is al meer dan 30 jaar actief binnen het Kuurnse verenigingsleven. Zo is hij onder meer actief binnen de joggingclub, het braderiecomité en het feestcomité. “Met een sterk gedreven bestuur kun je echt het verschil maken. Door mijn verkiezing als voorzitter kan ik alvast ons N-VA-team ondersteunen en leiden. De uitdagingen zijn groot: de plannen binnen deze legislatuur mee realiseren, ons N-VA team versterken, de verkiezingen van 2024 voorbereiden. Gezien de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024 de eerste verkiezingen zullen zijn zonder stemplicht, zal dit zeker zijn impact hebben op onze aanpak. Dit willen we goed voorbereiden!”

Johan Bossuyt volgt Filip Vanhauwaert op als voorzitter. De opvolger voor ondervoorzitter Wilfried Dujardin is Guido Meyfroidt. (BRU)