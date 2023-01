Jochen Vermote nieuwe algemeen directeur van Langemark-Poelkapelle

Op de gemeenteraad van maandag 6 februari legt Jochen Vermote de eed af als nieuwe algemeen directeur van de gemeente Langemark-Poelkapelle. De Ieperling was voordien aan de slag als strategisch coördinator bij de stad Kortrijk.

De functie van algemeen directeur was al een tijdje een moeilijk dossier in Langemark-Poelkapelle. Door eerst de onbeschikbaarheid en nadien het vertrek van Sabine De Wandel werd eerst Dominiek Vancolen aangesteld als waarnemend algemeen directeur en nadien kreeg die daarbij ook nog hulp van tweede waarnemend algemeen directeur Glenn Saelens. Begin oktober werd dan de positie van algemeen directeur vacant verklaard. Na een selectieprocedure kwam uiteindelijk Jochen Vermote uit de bus.

Kortrijk

De 38-jarige Ieperling heeft 14 jaar ervaring bij lokale besturen. Na bijna 10 jaar gewerkt te hebben bij de stad Ieper nam hij de voorbije 4,5 jaar de taak van teamverantwoordelijke op voor de domeinen informatiebeheer, archiefbeheer, organisatiebeheer en informatieveiligheid bij de stad Kortrijk. De laatste 2,5 jaar was hij er ook strategisch coördinator onder de algemeen directeur.

Jochen woont samen met zijn partner Sara en twee zonen in Ieper. “Na 4,5 in Kortrijk kijk ik er naar uit om samen met alle medewerkers en het bestuur om de organisatie Langemark-Poelkapelle verder uit te bouwen tot een geoliede machine, zodat de inwoner de best mogelijke dienst- en hulpverlening kan krijgen”, klinkt het in een eerste reactie.

Agenda

De gemeenteraad start maandagavond om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentehuis in Langemark. Verder op de agenda staat onder andere de goedkeuring van een motie voor de onmiddellijke vrijlating van Olivier Vandecasteele, de aankoop van een perceel bouwland langs de Hooyaardstraat en de aanpassing van de samenwerkingsovereenkomst met voetbalclub VK Langemark-Poelkapelle.