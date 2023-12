Jeroen Vandromme neemt burgemeesterschap over

Joris Hindryckx stond afgelopen jaar in het oog van de storm, maar ook de burgemeesterswissel was een van de nieuwsfeiten van het jaar in Houthulst.

31 augustus nam Jeroen Vandromme (CD&V) het burgemeesterschap over van Joris Hindryckx (CD&V). “Deze wissel is tot stand gekomen na een afspraak meteen na de vorige verkiezingen. Samen hebben we in alle vrede besloten dat ik de eerste 5 jaar burgemeester van Houthulst zou worden, en dat Jeroen het laatste jaar zou overnemen. Het verschil in stemmen tussen Jeroen en ikzelf was 10 stemmen, ik had 1.628 stemmen, Jeroen 1.618. Ook de overgang is uiterst vlot verlopen. We werken in de beste verstandhouding verder om het in Houthulst een aangename plaats om te wonen en werken te blijven maken”, aldus schepen Joris Hindryckx. “We zitten op heel wat vlakken op gelijke hoogte. Het is zo dat Jeroen de toekomst van de gemeente is.”

Bergen verzet

Jeroen startte zijn burgemeesterschap met de moeilijkheden van de wateroverlast in de gemeente. “Net voor de crisis begon, had ik een uitnodiging gekregen om een cursus algemene nood- en interventieplanning te volgen. Hoewel het geen verplichting was, heb ik die dan gevolgd, maar ik had nooit gedacht die zo snel nodig te zullen hebben”, vertelt Jeroen. “De woorden van Joris deden me deugd, hij had het erover dat ik de toekomst van de gemeente was en dat deed me wel iets. We hebben altijd goed samengewerkt en nu nog altijd. Burgemeester zijn is het mooiste wat men op politiek vlak kan bereiken: hier kan je werkelijk een verschil maken voor de mensen van de gemeente, je kan de mensen helpen of ze op weg helpen daaruit haal ik veel plezier, iets daadwerkelijk kunnen betekenen voor de inwoners, dat geeft energie. Burgemeester ben je niet alleen, je werkt met een hele ploeg. Het is natuurlijk zo dat iedereen dat in zijn eigen stijl doet. Het is het laatste jaar voor de nieuwe verkiezingen, maar toch wil ik er volop voor gaan en zoveel voor onze gemeente doen. Dat we ook in tijden van nood een gemeente zijn die van aanpakken weet, is gebleken tijdens de wateroverlast. We zijn dankbaar voor de inzet van onze brandweer en onze technische dienst, zij hebben bergen verzet zonder morren. Joris blijft zich verder inzetten als schepen en samen met de ploeg zorgen we voor onze inwoners.” (ACK)

