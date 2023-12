Jeroen Van Renterghem (33) versterkt lokale verruimingslijst CD&VPLUS in Blankenberge

CD&VPLUS stelde maandag nieuwe kandidaat Jeroen Van Renterghem (33) voor.

Verlanglijstje

Jeroen is gehuwd met Jady Cordonnier en papa van de 4-jarige Anna. Zijn jeugdjaren speelden zich af binnen de KLJ, van daaruit werden Jeroens interesses voor landbouw, natuur, milieu, klimaat en het daaraan gekoppelde energiebeleid volgens lijsttrekker Sandy Buysschaert verder versterkt. “De voorbije jaren hebben we met onze partij heel wat in beweging gezet. Het werk konden we niet afmaken door de coalitiewissel, maar ons verlanglijstje blijft intact. Daarop staat onder andere het realiseren van randparkings, meer fietspaden aanleggen, en de open ruimte die we hebben bewaken en versterken. Om die ambitie mee verder vorm te geven, kunnen we rekenen op Jeroen”, klinkt het.

“De voorbije jaren, en recent nog de wateroverlast is onze provincie hebben aangetoond dat klimaat, milieu en het daaraan gekoppeld energievraagstuk de grootste uitdagingen van onze generatie zijn. Voor iedereen, maar in het bijzonder voor onze jeugd en onze kinderen, wens ik hard in te zetten op deze beleidsdomeinen”, zegt Jeroen.

Samenwerken

Al sinds zijn jeugd was hij gedreven door innovatie en progressie, wat zich ook uitte in zijn studies farmacie en doctoraat. Vandaag is hij beroepsmatig bezig met de ontwikkeling van innovatieve plantaardige vleesvervangers. “Om deze nieuwe ontwikkelingen te kunnen verwezenlijken, hebben we onze landbouwers hard nodig. We mogen als maatschappij niet vergeten dat ook zij hard inzetten op innovatie en de basis zijn van ons maatschappelijk weefsel. Maar in Blankenberge moeten we beleidsmatig ook innovatiever en ambitieuzer zijn als het op de gezondheid en de leefomgeving van de mensen aankomt. Het moet onze ambitie zijn de gezondste stad aan de kust te zijn. Er zijn nog heel wat stappen te zetten op vlak van mobiliteit, biodiversiteit, vergroening, open ruimte en energie. We kunnen dat enkel bereiken door samen te werken, over de partijgrenzen heen en die mentaliteit vind ik terug binnen de ploeg van CD&VPLUS”, aldus Jeroen.