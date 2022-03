Jeroen Thieren en Björn Cools nieuwe voorzitter en ondervoorzitter van N-VA Koksijde-Oostduinkerke

In een volle zaal werd Jeroen Thieren verkozen als nieuwe voorzitter van N-VA Koksijde-Oostduinkerke. Björn Cools wordt de nieuwe ondervoorzitter.

“Onze prachtige gemeente nóg mooier maken”, klinkt het. “Met de N-VA als stuwende motor, daar gaan we voor! Onze ploeg barst van ideeën, enthousiasme en gedrevenheid. Je hoort nog van ons, in de gemeenteraad én daarbuiten!”

Jeroen Thieren is advocaat en woont in Koksijde-Dorp. Hij is getrouwd met Charlotte en papa van Lily en Bas. Björn Cools is vandaag stafmedewerker bij de VVSG en werkte jaren als afdelingshoofd bij het gemeentebestuur Koksijde. Samen met Hanne heeft hij twee kinderen, Marilou en Remus. Het gezin woont in Sint-Idesbald.

Daarnaast werd ook het volledige lokale N-VA-bestuur vernieuwd. Naast gemeenteraadsleden Sander Loones, Dirk Decorte, Sam De Rechter, Adelheid Hancke, Peter Hillewaere, Koen Ringoot, Patricia Vandenbroucke, Greet Verhaeghe en leden van het bijzonder sociaal comité Bruno Vandicke en Pascale Baeselen, zijn vanaf vandaag ook lid van het bestuur: Brecht Anthierens, Annemie Beghein, Koen Beullens, Bernard Bruneel, Robby Bruyninckx, Serge Casier, Andreas Cavyn, Gudrun Christiaen, Rita Gantois, Frank Geerts, Joe Govaerts, Pablo Govaerts, Niels Helsen, Greta Leye, Jan Loones, Gauthier Moureau, Anne Remaut, Gerard Vandenbroucke, Jan Van Den Broucke, Frank Van De Vyver, Rudy Van Elverdinghe, Michel Van Put.

(MVQ)