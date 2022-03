Jeroen Soete: “Oostendenaar smacht naar oplossing voor Thermen”

De oppositie wilde duidelijkheid over het dossier van het Thermae Palace Hotel. Schepen Björn Anseeuw verwacht de komende maanden duidelijkheid, zo stelde hij op de gemeenteraad.

Volgend jaar zal het tien jaar geleden zijn dat de verkoop van het Thermae Palace Hotel voor het eerst op tafel kwam. De oppositie interpelleerde over het dossier, dat kennelijk muurvast zit wegens een gebrek aan financiering. En dat ondanks de toezegging van Vlaanderen om 10 miljoen te investeren in het totaalproject van 90 miljoen euro. Christian Verougstraete (Vlaams Belang) : “Er was een doorbraak beloofd in 2022. We zouden ook graag de studies inzien die momenteel gemaakt worden.” Ook Jeroen Soete (Vooruit) stelde vragen : “Het zou tegen eind 2024 klaar zijn, maar het is al opgeschoven naar 2027. Er is geen concreet plan en een groot gat voor de financiering. De Oostendenaar smacht naar een oplossing.”

Schepen Björn Anseeuw (N-VA) : “U schetst een doemscenario. De stad investeert wel degelijk 5 miljoen euro. We beslisten eind mei 2019 om met PMV te werken, maar je kunt niet rond de huidige huurder. Momenteel worden alle scenario’s onderzocht. Het is zaak een evenwicht te vinden tussen erfgoed en rendabiliteit. We onderzoeken ook volop pistes voor uitbreiding van het bouwvolume. Er zijn voldoende motieven om enkele verder te werken met de huidige huurder Restotel. Maar in dit dossier is het haastwerk of goed werk. De verschillende studies maken we niet zelf en we hebben er geen zicht op. Toch verwacht ik de komende maanden duidelijkheid.”