Jeremy Vandoorne verrast met vertrek bij Open VLD: “Enkelen schrokken, anderen begrepen dan weer mijn beslissing”

Het verkiezingsjaar, volgens velen een cruciaal jaar, heeft zich volop op gang getrokken. Ook in Menen beginnen de eerste bewegingen duidelijk te worden. Bij Open VLD kregen ze te horen dat niemand minder dan Jeremy Vandoorne hun rangen zou verlaten. “Ik heb een duidelijke ambitie en die strookte niet meer met de partij.”

Jeremy Vandoorne is geen onbekende in het Meense straatbeeld. Ook ver daarbuiten is de mediapersoonlijkheid een graag geziene gast. Toen hij 6 jaar geleden zijn intrede maakte bij Open VLD, gaf hij de partij een stevige boost. “En ik ben de partij steeds loyaal gebleven”, klonk het in een reactie. “Huidig burgemeester Eddy Lust beschouw ik als een goede vriend, iets wat voor veel mensen van de partij geldt. Toch merkte ik meer en meer hoe mijn visie over Menen, de mensen en vooral mijn eigen ambities niet meer strookten met die van de partij.”

Jeremy besloot dan ook om te kiezen voor een eervolle exit, een weloverwogen keuze. “Op een bepaald moment moet je beslissingen durven nemen. Het was geen eenvoudige keuze, laat dat duidelijk zijn. Ik heb een volwaardige afscheidsspeech geschreven, heb die tijdens de laatste bestuursvergadering voorgelezen en heb dan mijn functies naast mij neergelegd. Ik ben dus geen ondervoorzitter meer, geen bestuurslid meer en eigenlijk ook partijloos. Hoewel de titel van ondervoorzitter er eigenlijk eentje is die een meer symbolische waarde heeft, kwam het nieuws bij veel mensen toch stevig binnen. Enkelen schrokken, anderen begrepen dan weer mijn beslissing.”

Met het vertrek van Jeremy ziet Open VLD Menen ondertussen al een tweede boegbeeld verdwijnen. Eerder dit jaar besloot Jean-François Lecompte het schip te verlaten en zijn eigen partij op te richten. “Maar ik wil graag nog benadrukken dat er binnen de rangen van Open VLD Menen absoluut geen malaise is. Ik kan met al die mensen nog door dezelfde deur en een verschillende, politieke visie wil daarom niet zeggen dat ze vrienden af zijn. Of ik mij bij de nieuwe stadslijst wil aansluiten? Neen! Ik heb ondertussen al eerste gesprekken gehad met N-VA, waar we kijken in de richting van een bestuursfunctie. Dat is echter nog allemaal erg pril. Pas in de loop van de volgende week zitten we echt samen om te kijken of onze visies op dezelfde lijn liggen.”